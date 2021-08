Mlekovita upraszcza skład swoich produktów

Grupa Mlekovita, lider branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, w swojej działalności stawia na najwyższą jakość produktów. Powstają one z najlepszego surowca, dostarczanego przez 15 tysięcy rolników. Mlekovita dba również o to, aby produkty były jak najbardziej naturalne, czyli miały prosty skład.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 17-08-2021, 17:10

Produkty mleczne pełnią bardzo ważną rolę w diecie człowieka, stały się niezbędne do utrzymania dobrego stanu zdrowia, ale także urody i dobrej kondycji. Z natury charakteryzują się prostym, krótkim składem – często są to tzw. produkty jednoskładnikowe, jak mleko czy masło, produkowane wyłącznie z jednego składnika, bez żadnych dodatków. Z najwyższej jakości mleka powstaje też cały wachlarz innych różnorodnych produktów, np. sery i serki, śmietany i śmietanki, mleczka smakowe czy produkty fermentowane – jogurty, kefiry, maślanki.

Zgodnie z trendami

– Producenci muszą nadążać za aktualnymi trendami. Konsumenci są bowiem coraz bardziej świadomi i oczekują nie tylko nowych wyrobów czy smaków, ale również tego, aby produkty spożywcze miały prosty, krótki skład, czyli tzw. „czystą etykietę”. MLEKOVITA stawia na naturalność produktów i proponuje konsumentom wyroby o takim krótkim składzie. Oprócz naszych sztandarowych produktów, jak masło, twarogi czy mleko, prosty skład mają także nasze tegoroczne nowości, czyli np. jogurty Dar Pure czy serki homogenizowane Polskie – mówi Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński.

Wśród produktów Mlekovity o takim prostym składzie warto wrócić uwagę na kilkanaście produktów oznaczonych unijnym logo Rolnictwa Ekologicznego, potwierdzającym, że pochodzą one z surowca z gospodarstwa ekologicznego. Musi ono spełniać określone wymogi – m.in. nie używa środków chemicznych, sztucznych nawozów i pasz. W linii BIO ekologiczne Mlekovita oferuje m.in. mleko, masło, jogurt naturalny, kefir oraz sery. Krótkim składem charakteryzują się również inne produkty firmy, np. naturalne kefiry, jogurty, maślanki, masło, twarogi, mleko, a także serki Polskie, jogurty Dar Pure, czy serwatka Dar Pro.

Jogurty pitne

Tylko 3 składniki zawierają jogurty pitne Dar Pure – są to: jogurt, owoce (aż 39%) i owies. Nie zawierają laktozy i produkowane są bez dodatku cukru. Oferowane są w wygodnych butelkach w optymalnej porcji 250 g, w atrakcyjnej szacie graficznej, komunikującej naturalność i funkcjonalność produktów. Sprawdzą się jako zdrowe śniadanie, kolacja czy szybka przekąska. Dostępne są w trzech wariantach smakowych: mango - banan, brzoskwinia – banan, truskawka – banan.

Natomiast serwatka DarPRO zawiera szczegółowo przebadane w Polsce bakterie należące do szczepu Lactobacillus plantarum PL4, których aktywność korzystnie modyfikuje skład mikroflory jelita, zmienionej w wyniku działania czynników zaburzających jej skład. Zawartość witamin D, B6, B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witaminy B2 (ryboflawina), B6, B12 wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, a witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Produkt dostępny jest w dwóch smakach: truskawkowym i cytrynowym. Mogą go spożywać zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci powyżej 3. roku życia.

15 nowości

Prostym składem charakteryzują się również nowe Wypasione lody. Głównym składnikiem lodów produkowanych przez Mlekovitę jest najwyższej jakości śmietanka z mleka krowiego – dzięki zawartości wyłącznie naturalnego tłuszczu mlecznego wyróżniają się one idealnie gładką, kremową konsystencją i śmietankowym smakiem. Nie zawierają tłuszczy utwardzanych oraz substancji konserwujących. W tegoroczny sezon Mlekovita wkroczyła z 15 nowościami – lodami Wypasionymi w rożku, kubeczku i porcji rodzinnej oraz propozycją dla lodziarni w postaci lodów w proszku włoskich i rzemieślniczych w linii Kuchmistrza.