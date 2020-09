Mlekovita uruchamia sklep internetowy z produktami wysokobiałkowymi

Allegro publikuje prospekt. Cena za akcję od 35 do 43 zł

– Jako lider branży mleczarskiej Mlekovita wciąż dynamicznie się rozwija, w wielu aspektach. Nie tylko inwestujemy w nasze zakłady i linie produkcyjne, rozszerzamy nasz asortyment, ale także idziemy z duchem czasu i wprowadzamy nowe kanały sprzedaży. Z myślą o osobach profesjonalnie uprawiających sport, jak również amatorach, osobach aktywnych i dbających o zdrowy styl życia, otworzyliśmy sklep internetowy, w którym można znaleźć szeroką ofertę naszych wyrobów o wysokiej zawartości białka, m.in. z linii Super Body Active (SBA). Aktywność fizyczną należy bowiem wspierać zbilansowaną dietą bogatą w białko, a z naszych obserwacji wynika, że tego typu produktów klienci szukają właśnie przede wszystkim w internecie – mówi Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita. – Nasza marka SBA została oparta na doświadczeniu i know-how firmy Mlekovita. Oferowane w sklepie produkty są innowacyjne, nowoczesne, a jednocześnie to efekt ponad 90-letniego doświadczenia w produkcji i dystrybucji wyrobów mleczarskich. Zdobywamy zaufanie klientów nie tylko w kraju, ale na całym świecie, każdego dnia oferując im możliwość zakupu smacznych, zdrowych i pożywnych produktów. Mlekovita to bowiem wiarygodny polski producent naturalnych koncentratów białek serwatkowych i jedyny polski producent WPC w wersji smakowej – sama produkuje i sprzedaje je docelowemu konsumentowi, do tej pory wykorzystując w tym celu sieć własnych hurtowni firmowych oraz sklepów Mlekovitka. A teraz ruszamy z nowym konałem sprzedaży – dodaje.

Mlekovita jest jedynym w Polsce bezpośrednim producentem smakowego WPC 80 od surowca do gotowego produktu. W roku 2017 została otwarta najnowocześniejsza w Polsce Fabryka Proszków Mlecznych, której możliwości pozwalają rozszerzać asortyment produkowanych proszków mlecznych, w tym koncentratów białek serwatkowych.

Zamówienia złożone w sklepie www.sba.com.pl są realizowane na terenie Polski. Można wybrać dostawę przez kuriera, która w pierwszym okresie funkcjonowania sklepu już przy wartości zamówienia powyżej 99 zł jest bezpłatna, lub zdecydować się na odbiór własny w jednym z ponad 160 punktów odbioru, tj. w sklepach firmowych Mlekovitka albo w hurtowniach Mlekovity. Dla wygody kupujących dostępne są różne sposoby płatności: szybka płatność online, płatność przy pomocy karty kredytowej, przelewu bankowego, blikiem, za pomocą Google Pay lub przy odbiorze (za pobraniem).