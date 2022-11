Mlekovita w zakładzie w Białej Podlaskiej sfinalizowała i 19 listopada br. uroczyście otworzyła nową inwestycję. Została tam uruchomiona fabryka serów twardych dojrzewających.

Mlekovita uruchomiła nową fabrykę serów dojrzewających /fot. mat.pras

Różne rodzaje sera dojrzewającego

Inwestycja nie tylko pozwala na wyprodukowanie serów dojrzewających (typu szwajcarskiego, holenderskiego oraz szwajcarsko-holenderskiego), ale dzięki zastosowaniu najnowocześniejszego, innowacyjnego parku maszynowego realizuje przyjęte w firmie Mlekovita standardy najwyższej jakości oraz standardy dotyczące ochrony środowiska.

Linia serowarska w Białej Podlaskiej pozwoli produkować minimum 600 ton sera miesięcznie. Aby uzyskać taką wielkość produkcji, niezbędne jest dostarczanie do zakładu 200 000 litrów mleka dziennie. Planuje się, że nad przebiegiem całego procesu produkcyjnego czuwać będzie około 50 wykwalifikowanych pracowników.

– Sery z nowej linii produkcyjnej będą trafiać nie tylko na polskie stoły, ale i na rynki zagraniczne. Dzięki rozwijaniu możliwości produkcyjnych w naszych zakładach już teraz możemy co miesiąc dostarczać na rynek 8 tysięcy ton serów rożnego typu. Istotny jest również aspekt środowiskowy, gdyż zastosowana w nowej fabryce technologia zakłada zmniejszenie do minimum zużycia czynników energetycznych oraz wody, potrzebnych do produkcji najwyższej jakości sera – mówi Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita.

Wykonawcy inwestycji Mlekovity

Generalnym wykonawcą inwestycji polegającej na przebudowie oraz rozbudowie zakładu Grupy Mlekovita w Białej Podlaskiej była firma STRABAG Sp. z o.o.

– Prace polegały na kompleksowym wykonaniu zakresu robót budowlanych i instalacyjnych budynku produkcyjno-magazynowego, budowie cylindrycznego stalowego zbiornika na wodę oraz modernizacji infrastruktury technicznej Zakładu. Prace wykonywano w okresie od 10.2020 do 09.2021. Realizacja robót budowlanych była wyzwaniem z uwagi montaż bardzo innowacyjnej i niezwykle zaawansowanej technologii – mówi Tomasz Ciemiński, Dyrektor Techniczny Grupy STRABAG.

Dzięki wyposażeniu linii w urządzenia firmy MARBO precyzja ich działania pozwala wytworzyć powtarzalny produkt, który będzie wyglądał i smakował tak samo przy każdym warze.

– Firma Marbo Technology miała przyjemność uczestniczyć w budowie nowej fabryki serów półtwardych, należącej do Grupy Mlekovita. Jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie kompletnej linii i technologii do produkcji serów klasy premium. Dostarczone urządzenia to w pełni automatyczne wyposażenie działów: przygotowania mleka serowarskiego, warzelni, formowania i prasowania sera oraz solenia sera. Dobowa zdolność produkcyjna zakładu wynosi 20 t sera na dobę – mówi Krzysztof Wodecki, Dyrektor Handlowy MARBO Sp. z o.o.

Proekologiczne rozwiązania i oszczędność wody

Dodatkowo mycie maszyn za pomocą stacji mycia CIP, czyli w systemie, w którym ciecz pracuje w obiegu zamkniętym, pozwala zaoszczędzić aż do 60% wody. Co więcej, według wytycznych dla branży mleczarskiej (BAT), stacje te usprawniają proces przejścia z etapu mycia do etapu napełnienia surowcem i odwrotnie, co wpływa na zmniejszenie poziomu strat surowca. Ponadto pozwala oszczędzać czas czyszczenia w porównaniu do innych stosowanych metod oraz możliwość domycia miejsc trudno dostępnych, dzięki czemu zachowane jest bezpieczeństwo i higiena całego procesu produkcyjnego.

Dodatki do żywności

Do produkcji najwyższej jakości serów potrzebne są nie tyko najwyższej jakości surowiec – mleko oraz najnowocześniejsze linie, ale także odpowiednio wyselekcjonowane dodatki.

– Już od 30 lat firma Mlekovita współpracuje z firmą CHr Hansen, stosując dodatki najwyższej jakości: kultury bakterii i koagulanty do produkcji sera oraz wielu innych produktów fermentowanych. Również w tej inwestycji wykorzystano najnowsze i wydajne ukwaszające kultury bakterii oraz koagulanty, które zwiększają ilość wyprodukowanego sera z tej samej ilości mleka. Firma Mlekovita korzystając z tych dodatków, dostarcza wyroby o najwyższej jakości na rynek polski oraz wiele rynków zagranicznych. Współpraca z firmą Mlekovita to również profesjonalne wsparcie technologiczne zapewnione przy rozruchu oraz dalszej optymalizacji produkcji na nowej linii serowarskiej – podkreśla Radosław Andruczyk, Starszy specjalista / Technolog w firmie Chr Hansen Poland.

Przetwarzanie serwatki

Nowa fabryka wymaga również przebudowy wydziału przetwarzania serwatki, który przeprowadza Mlekomat Sp. z o.o.

– Przebudowa dostosuje wydajność wydziału do zwiększonej ilości serwatki wynikającej z uruchomienia nowej serowni. Nowy wydział przetwarzania serwatki zapewni bezpieczne przygotowanie i zagęszczenie serwatki. W trakcie przebudowy wykonany zostanie również system regeneracji ciepła dla zabezpieczenia niskiego zużycia energii – mówi Prezes Mlekomat Sp. z o.o. Pan Radosław Pietrasik.

Jednocześnie w zakładzie w Białej Podlaskiej kotłownia węglowa została zastąpiona nowoczesną kotłownią gazową, ograniczającą emisję CO2. To kolejny element prowadzonej przez Grupę Mlekovita racjonalnej gospodarki surowcami.

Mlekovita ma 22 zakłady

Zakład w Białej Podlaskiej jest jednym z 22 zakładów produkcyjnych skupionych pod szyldem Mlekovity – marki obchodzącej w 2022 r. jubileusz 30-lecia. Każdego dnia w całej grupie łącznie przetwarzanych jest 8 milionów litrów mleka dostarczanego przez 15 000 polskich rolników, a 5 000 wykwalifikowanych pracowników pracuje przy 185 liniach produkcyjnych.





