Mlekovita: W lecie konsumenci szukają lżejszych produktów

- Są to między innymi jogurty naturalne, które mogą stanowić zarówno oddzielny posiłek, jak i dodatek do sosów, dipów czy sałatek: jogurt naturalny typ grecki, jogurt naturalny Polski, jogurt naturalny HOHO czy BIO ekologiczny jogurt naturalny. Pracując nad rozwojem tej kategorii, proponujemy naszym klientom kolejny wariant jogurtu Polskiego bez laktozy – oferowane do tej pory jogurty: naturalny w kubku 350 g oraz gruszkowy i truskawkowy w porcji 310 g są już dostępne w mniejszych opakowaniach „na raz”, o gramaturze 150 g. Pozostając w temacie nowości, wprowadzamy też asortyment śmietanek UHT w linii Polskie: 12%, 18% i 30% w pojemności 250 ml – mówi prezes Sapiński.

Zauważa, że latem klienci chętnie sięgają także po sery, które dobrze sprawdzają się w sałatkach, takie jak: ser sałatkowo-kanapkowy Favita czy ser sałatkowy typu greckiego Salatos, sery pleśniowe: La Polle Camembert, La Polle Brie i La Polle Polish Blue oraz sery w kawałkach, m.in. z linii Diamenty Konesera, czyli długodojrzewające Cheddar Old, Mazdamer Old, Tylżycki Old, Księżan Old i Goudę Old. Idealnym składnikiem słodkich sałatek są także twarogi, przede wszystkim oferowany w wygodnej formie twaróg sypki, czy sery mozzarella z wariantami w wygodnych minikulkach. W formie kulek oferowany jest także Przysmak Góralski i Przysmak Góralski mini – wędzony posmak doskonale współgra nie tylko z sałatkami, ale sprawdzi się również do przygotowania szaszłyków. Kanapki i tosty świetnie smakują z serkiem śmietankowym Wypasionym lub z serkiem kanapkowym Favita w kubku. Sery to także doskonały składnik dań z grilla – szczególnie polecamy dostępny w dwupaku ser pleśniowy La Polle Camembert z sosem żurawinowym i Gołkę Zakopiańską mini. Do sałatek, przekąsek, a także przy przyrządzaniu domowej pizzy czy zapiekanek znakomicie sprawdzi się nowy ser Cheddar w wygodnej, gotowej do użycia formie wiórek. Z kategorii przekąsek warto wybrać zaś Faruki i paluszki serowe.

Warto też pamiętać o wspieraniu odporności organizmu prze cały rok, a więc i w wakacje, dlatego polecamy cieszące się coraz większym zainteresowaniem innowacyjne produkty funkcjonalne: mleko acidofilne, czyli mleczny napój fermentowany zawierający kultury bakterii fermentacji mlekowej i Lactobacillus acidophilus, napój serwatkowy Dar Pro, zawierający miliardy wyselekcjonowanych i szczegółowo przebadanych w Polsce żywych bakterii Lactobacillus plantarum PL4, oraz pożywny napój proteinowy Super Body Active o wysokiej zawartości białka.

- Jednocześnie kontynuujemy promocję produktów oferowanych pod marką Mlekovita w największych ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Przy najpopularniejszych produkcjach telewizyjnych widoczne będą zarówno produkty topowe, jak i te, których popularność rośnie w okresie wakacyjnym, tj. ser Sokół, sery Favita, Mascarpone Kuchmistrza oraz serki Wypasione – mówi prezes Sapiński.