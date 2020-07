Mlekovita w pierwszym półroczu osiągnęła blisko 3 miliardy przychodu

To właśnie nieustanna praca nad utrzymaniem i umocnieniem pozycji lidera pozwala realizować kolejne ambitne cele, w tym osiągać doskonałe wyniki. Dzięki najwyższej jakości oferowanych produktów, skutecznemu zarządzaniu i codziennej ciężkiej pracy rolników – dostawców mleka oraz pracowników całej Grupy Mlekovita przychody firmy w pierwszej połowie roku zbliżyły się do poziomu 3 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku dynamika sprzedaży w pierwszej połowie 2020 r. wzrosła o ok. 13%. Na ten wynik składa się także wyjątkowa aktywność eksportowa, która pozwoliła osiągnąć wartość sprzedaży bliską 1 mld zł i dynamikę sprzedaży na poziomie 21% (porównując pierwsze sześć miesięcy 2020 do tego samego okresu 2019).

Co ważne, nawet w dobie kryzysu branża mleczarska i spożywcza ewoluują i aby budować i utrzymywać silną markę, trzeba sprostać kolejnym wyzwaniom. Technologie w mleczarstwie muszą zatem iść w parze z coraz bardziej innowacyjnymi, ale również trudnymi realiami zmieniającego się – także w sposób nieprzewidywalny – świata. Jednym z fundamentalnych kroków w tym kierunku są inwestycje – nieodłączny element metodycznego rozwoju. Dzięki nim możliwe jest rozszerzanie asortymentu nie tylko o nowe warianty znanych i lubianych, w tym topowych produktów marki Mlekovita, ale również zaoferowanie klientom w kraju i poza jego granicami zupełnie nowych wyrobów, dotąd nieobecnych na rynku mleczarskim i spożywczym lub nieprodukowanych w Polsce. Tylko w pierwszej połowie 2020 r., w której rozwój rynku i wielu firm został zahamowany przez pandemię, Mlekovita wydała na inwestycje już ponad 26 mln zł, w tym w rozbudowę zakładów i linii produkcyjnych w całej Grupie, a także w inwestycje z zakresu ochrony środowiska czy CSR.

– Polska Mlekovita jest największą grupą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie spoczywamy na laurach, inwestujemy i każdego dnia ciężko pracujemy, by docierać do coraz szerszej grupy konsumentów – obecnie nasze produkty goszczą nie tylko w polskich domach, ale i w już 167 krajach świata. Bo Mlekovita to duma polskiej gospodarki, a ta duma stale musi podnosić sobie poprzeczkę – podkreśla prezes Dariusz Sapiński. – Nasz sukces nie byłby możliwy bez 5 000 wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przy ponad 180 liniach produkcyjnych w 20 zakładach produkcyjnych, gdzie 8 milionów litrów najlepszego mleka dostarczanego przez 15 000 polskich rolników przetwarzanych jest codziennie na 1000 produktów. Dlatego tak ważne jest utrzymanie rosnącej dynamiki w skupie – dodaje.