Mlekovita wprowadza nową linię dań gotowych

Mlekovita szykuję się do świąt i zapewnia o ciągłości realizacji zamówień

– Kryzys pozwala wyeksponować wartość marki Mlekovita jako renomowanego producenta produktów mleczarskich. Aby utrzymywać silną markę, trzeba jednak stale się rozwijać. W Mlekovicie nieustannie pracujemy nad rozszerzaniem naszego asortymentu, aby móc oferować konsumentom nie tylko kolejne warianty smakowe topowych produktów, ale także nowości produktowe. Taką nowością w naszej ofercie są paluszki serowe w panierce łagodnej lub pikantnej z linii Bistro Minutka. To doskonała propozycja na szybką przekąskę serową na ciepło i odpowiedź na potrzeby konsumentów, poszukujących produktów, które można przygotować w przysłowiową „minutkę” – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita, Dariusz Sapiński.

Linię dań gotowych Bistro Minutka otwierają paluszki serowe w chrupiącej panierce. To produkt mrożony, który można szybko przygotować na patelni lub we frytkownicy. Paluszki stanowią świetne samodzielne danie lub przekąskę o dowolnej porze dnia. Paluszki serowe można również podawać z sosami lub z warzywami. W opakowaniu znajduje się 8 paluszków, o łącznej gramaturze 240 g. Produkt dostępny jest w 2 wariantach smakowych: w panierce łagodnej lub pikantnej. Łatwe i szybkie w przygotowaniu paluszki serowe dzięki złocistej, chrupiącej panierce oraz rozpływającemu się w ustach wnętrzu przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającym smakoszom serów.