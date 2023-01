Stworzenie nazwy i opracowanie logo oraz wprowadzenie ich jako brandu na szaty graficzne produktów zajęły zaledwie kilka miesięcy i już w 1992 roku marka Mlekovita mogła zadebiutować na rynku, a wyroby nią oznaczone znaleźć się na sklepowych półkach.

Od momentu objęcia stanowiska prezesa firmy, a nawet od początku swojej pracy w ówczesnej okręgowej spółdzielni mleczarskiej, miałem wobec niej ambitne plany. Tworząc markę Mlekovita założyłem, że będzie to istotna zmiana na rynku, zwłaszcza w okresie transformacji ustrojowej, ale okazało się, że jedną – odważną jak na tamte czasy – decyzją tak szybko wyznaczyłem nowe trendy: drogę do naśladowania dla innych spółdzielni mleczarskich w Polsce. Dla nas otworzyły się zaś drzwi do dynamicznego rozwoju, bo od tamtej chwili spółdzielnia rosła w siłę – w ciągu ostatnich trzech dekad liczba spółdzielni mleczarskich spadła o połowę, a Mlekovita w roku jubileuszu 30-lecia brandu jest największą grupą mleczarską nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej

Dla upamiętnienia tego jubileuszu i trzech dekad rozwoju, firmy zorganizowała w 2022 r. szereg wydarzeń, m.in.: I Ogólnopolskie Forum Partnerów Biznesowych, Wypasiony Piknik, I Ogólnopolski Mleczarski Kongres Handlu, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, spotkanie z pracownikami o najdłuższym stażu pracy w centrali Grupy Mlekovita. Z okazji jubileuszu we wrześniu wizytę w centrali Mlekovity złożył Premier Mateusz Morawiecki.

30-lecie marki Mlekovita świętowano również podczas Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym w Szepietowie, międzynarodowych targów Polagra w Poznaniu czy targów mleczarskich Mleko-Expo. Również otwarcie nowej fabryki serów twardych dojrzewających w Białej Podlaskiej w listopadzie 2022 r. posłużyło do przypomnienia historii 30 lat rozwoju Grupy Mlekovita.

Mlekovita jest najcenniejszą marką produkcyjnego i spożywczego sektora polskiej gospodarki, co potwierdzają rankingi najcenniejszych marek m.in. „Forbesa”, w których w swojej branży nasza firma nie ma sobie równych, czy najważniejsze branżowe zestawienia: XV Ranking Spółdzielni Mleczarskich organizowanego przez Polską Izbę Mleka, Ranking 10 Najlepszych i Największych Spółdzielni Mleczarskich organizowanego przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw, Złota Setka Polskiego Rolnictwa tygodnika „Wprost” czy Ogólnopolski Ranking Najlepszych Spółdzielni Mleczarskich, przygotowywany przez redakcję „Strefy Gospodarki”, dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”.

Niezmiernie cieszy mnie to, że Mlekovita rokrocznie okazuje się najlepszą i najcenniejszą, najbardziej utytułowaną marką w branży. Stanowi to kolejne potwierdzenie właściwie obranej 30 lat temu strategii, w której stawiamy na długofalową i partnerską współpracę z dostawcami mleka oraz konsekwentny rozwój dla dobra konsumentów. To rozwój pozwala nam sięgać po najwyższe laury i to ciągłym rozwojem pisana jest historia marki Mlekovita. Pozwala to z ufnością patrzeć w przyszłość i rozwijać firmę i brand Mlekovita

- podkreśla Dariusz Sapiński