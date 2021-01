Mlekovita zainwestowała 100 mln w rozwój bazy technicznej i handlowej

– Proponujemy konsumentom najwyższej jakości wyroby mleczarskie. Nasze portfolio liczy już ponad 1000 produktów – od tak podstawowych jak mleko, masło czy sery, przez śmietanki i produkty fermentowane, po przekąski i desery, produkty BIO i bez laktozy czy produkty z kategorii fitness i sport – mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński. – W 2020 roku wprowadziliśmy do naszego asortymentu ponad 30 nowych produktów. Jako pierwsza i dotąd jedyna firma w Polsce rozpoczęliśmy produkcję batoników twarogowych w linii MiaMu, które jako zdrowa i wartościowa przekąska z powodzeniem zastępują tradycyjne słodycze. Zaproponowaliśmy konsumentom także m.in. Kajmak Kuchmistrza, czyli gęstą, kremową masę krówkową, oraz kolejne jogurty bez laktozy w linii Polski. W tym roku dla wielbicieli mlecznych specjałów marki Mlekovita planujemy kolejne rozszerzenie asortymentu – czy to o nowe warianty już znanych produktów, czy o zupełnie nowe, innowacyjne propozycje – dodaje.

W minionym roku Mlekovita poczyniła wielkie inwestycje w rozwój bazy technicznej i technologicznej o wartości ponad 100 mln zł, dzięki którym możliwe było rozpoczęcie produkcji nowych artykułów spożywczych. W zakładzie w Pilicy firma uruchomiła pierwszą w Polsce linię technologiczną do produkcji batoników twarogowych, oferowanych w ramach marki MiaMu. Z kolei w oddziale w Świeciu ruszyła linia do produkcji mleka zagęszczonego w tubkach pod marką Wypasione i masy krówkowej pod marką Kajmak Kuchmistrza. Mlekovita kontynuowała także prace nad rozwojem linii produktów bez laktozy. Wprowadziła do oferty m.in. jogurt Polski bez laktozy w dwóch wariantach smakowych – gruszka i truskawka w kubku 150 g. Firma w ramach testu zaproponowała także nową linię dań gotowych Bistro Minutka – paluszki serowe w panierce, której rozwój planowany jest w 2021.

Lider polskiego mleczarstwa nie poprzestaje na wprowadzaniu kolejnych innowacji i nowości produktowych. W 2020 r. zadbał również o szeroką dostępność asortymentu marki Mlekovita, uruchamiając nowe kanały sprzedaży. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów i mając na uwadze zapewnienie im możliwości bezpiecznych i szybkich zakupów, Mlekovita uruchomiła dwa sklepy internetowe: sba.com.pl z artykułami o dużej zawartości białka i mlekovitka.pl, oferujący nie tylko szeroki asortyment produktów mleczarskich, ale i szereg innych artykułów spożywczych i przemysłowych. Co istotne, firma oferuje możliwość dostawy zamówienia w każdy zakątek kraju. Dzięki sprzedaży online wszyscy konsumenci w Polsce mają też szybszy i szerszy dostęp do nowości produktowych Mlekovity, ale przede wszystkim możliwość dokonywania niezbędnych codziennych zakupów przez osoby przebywające na kwarantannie.