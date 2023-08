Ogólnopolski Mleczarski Kongres Handlu to wydarzenie, które ma na celu integrację wewnętrznego środowiska firmy z jego otoczeniem, nie tylko handlowym, oraz daje możliwość rozwoju przede wszystkim zgromadzonych pracowników Mlekovity dzięki szkoleniu z technik i taktyk handlowych.

Drugi Ogólnopolski Mleczarski Kongres Handlu skupiał się naturalnie wokół problemów i wyzwań stojących przed nowoczesnym handlem, nowości asortymentowych i innowacji produktowych. Osią wydarzenia, wokół której skupione zostały prelekcje uczestników, było szkolenie „Techniki i taktyki dla nowoczesnych handlowców”, które poprowadził dr nauk psychologicznych Wojciech Chmielewski, SEO Centrum Psychologii Stosowanej, wykładowca studiów MBA na SGGW w Warszawie i trener biznesu.

– Grupa Mlekovita nieustannie się rozwija, ale by móc osiągać sukcesy handlowe nie tylko na rynku krajowym, musimy dysponować profesjonalną, zaangażowaną kadrą. I uważam, że mamy taką kadrę – najlepszych handlowców w całej Polsce. Co nie zmienia faktu, że o ten najwyższy poziom trzeba dbać nieustannie, trzeba go trenować i szlifować. Dlatego regularnie – tak, jak podczas II Ogólnopolskiego Mleczarskiego Kongresu Handlu – inwestujemy w spotkania z najlepszymi szkoleniowcami, dzięki czemu mamy pewność, że nasi pracownicy otrzymują wiedzę, doświadczenie i umiejętności, które pozwolą im być codziennie lepszymi w swojej pracy, rozwijać się zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Bo rozwój jest fundamentem nie tylko nowoczesnego handlu, ale i całego naszego modelu biznesowego

– mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.