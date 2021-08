Mlekpol 2. w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mleczarskich

Za nami kolejna odsłona Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mleczarskich, w którym SM Mlekpol zajęła 2. miejsce, potwierdzając tym samym swoją wysoką i kluczową dla rozwoju rynku przetwórstwa mleczarskiego pozycję.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 31-08-2021, 10:54

Mlekpol 2. w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mleczarskich

Ogólnopolski Ranking Spółdzielni Mleczarskich dokonuje oceny ich działalności i ustala liderów wśród znakomitego grona spółdzielców. Do głównych czynników, które brane są pod uwagę w rankingu należą m.in. wyniki ekonomiczne za dany rok, rozwój oferty produktowej, działania CSR i wpływ na życie lokalnych społeczności czy realizacja nowych inwestycji. Prowadzone przez SM Mlekpol działania i osiągnięte wyniki sprawiły, że znalazła się ona na drugim miejscu wśród najlepszych spółdzielni mleczarskich w Polsce.

Na podium

- Miejsce na podium w tak ważnym rankingu to dla nas wyróżnienie i satysfakcja z wykonywanej pracy. Jednocześnie czujemy się zobowiązani do dalszego intensywnego rozwoju – wszystko po to, by sprostać oczekiwaniom i potrzebom naszych konsumentów Po raz kolejny pragnę zaznaczyć, że osiągnięty sukces nie byłby możliwy bez naszych rolników, współpracowników i kontrahentów. To dzięki ich zaangażowaniu możemy stale umacniać naszą pozycję, jako jednego z liderów sektora mleczarskiego w Polsce – komentuje Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Mlekpol przerobił blisko 2 mld litrów mleka

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie to jeden z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce. Rok 2020 przyniósł wiele zmian, a ze względu na pandemię Covid-19 stanowił ogromne wyzwanie dla wielu producentów. Mlekpol udowodnił, że dzięki szybkości działania, innowacyjności i otwartości na nowe rozwiązania udało się tę trudną sytuację przezwyciężyć. W ubiegłym roku Spółdzielnia skupiła od hodowców rekordową ilość surowca – do 13 zakładów przetwórczych SM Mlekpol trafiło prawie 1 miliard 980 milionów litrów mleka. Tym samym, dzienny skup wyniósł 5,5 miliona litrów, a w okresie letnim blisko 6 milionów litrów. Stanowi to aż 16,4% krajowego skupu, przy dynamice wynoszącej 2,6%.

13 zakładów

Produkty Mlekpolu powstają w 13 nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych w: Grajewie, Zambrowie, Mrągowie, Kolnie, Sejnach, Bydgoszczy, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, Radomiu, Zwoleniu, Gorzowie Wielkopolskim i Suwałkach. SM Mlekpol oferuje konsumentom szeroki asortyment produktów mleczarskich, do których m.in. należą marki: Łaciate, Milko, Maślanka Mrągowska, Rolmlecz i Mazurski Smak.