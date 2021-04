Mlekpol analizuje rynek roślinnych zamienników (wideo)

Nowy serek śmietankowy dołącza do łaciatej rodziny

Mlekpol będzie chciał uczestniczyć w rynku roślinnych zamienników nabiału

Inwestycje w produkcję roślinną są bardzo kosztowne

Mlekpol będzie mocno współpracować z partnerami handlowymi

Jeżeli rynek zamienników roślinnych produktów nabiałowych będzie rósł, to Mlekpol będzie chciał w nim uczestniczyć. - Mamy duży potencjał, który nawet pozwoliłby na wydzielenie jednego z trzynastu zakładów, który mógłby zostać przeznaczony na produkcję tych zamienników. Mówię tu o mleku płynnym, które cieszy się dużym zainteresowaniem, co widać po analizie półek sklepowych. Jest to zatem możliwe - mówi Małgorzata Cebelińska.

Zaznacza, że te inwestycje są bardzo kosztowne. - W tej sprawie będziemy mocno współpracować z naszymi partnerami handlowymi, aby przeprowadzić to jako projekty wspólne i aby miało to potem przełożenie na półce w dystrybucji. Są to zatem projekty, które „znajdują się na stole” - puentuje dyrektor handlowa Mlekpolu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl





Jesteś producentem nabiału? Chcesz sprzedać lub kupić mleko? Dodaj swoje ogłoszenie kupna/sprzedaży w naszym nowym serwisie Giełda Rolna!