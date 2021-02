Mlekpol: Biznes odbywa się w sposób rekomendowany (wideo)

Zauważa, że początek 2020 roku był zatrważający. - Dwa tygodnie bez eksportu to był dla nas duży cios. Mieliśmy wiele problemów natury logistycznej związanych z transportem morskim czy przetrzymywaniem kontenerów w portach. Na szczęście ta sytuacja zaczęła szybko wracać do normy i zaczęliśmy odnotowywać wzrosty – mówi dyrektor Cebelińska.

Import bezpiecznej żywności do Chin wzrósł dynamicznie. Spodziewaliśmy się wzrostu już po pierwszych miesiącach, ale obecne wyniki są naprawdę imponujące. W 2020 roku osiągniemy 50 proc. wzrostu względem poprzedniego, czyli 2019, a wówczas byliśmy naprawdę zadowoleni – mówi. - Niespodziewaliśmy się, że z tak dużym wzrostem i popytem z tamtej strony się spotkamy – dodaje.

Jak mówi dyrektor handlowa SM Mlekpol, firma odczuła również, że wielu kontrahentów z różnych stron świata poczuło potrzebę dywersyfikacji dostaw. - Z tego względu pojawiły się różne nowe kierunki, gdzie zaczęto poszukiwać bezpiecznych dostaw – również w Europie i w Polsce – mówi Małgorzata Cebelińska.

- Nasi kontrahenci z różnych stron świata polecali nas innym jako rzetelnych dostawców, co jest bardzo miłe, a z drugiej strony potwierdzają nam rzetelność swoich znajomych. Świat jest mały i w tej chwili komunikacja jest bardzo łatwa. Szerokie kontakty na świecie sprawiają, że biznes odbywa się w sposób rekomendowany – mówi dyrektor Cebelińska.

- Niedawno podpisaliśmy kontrakt na dostawy do dużej sieci detalicznej na Dominikanie. Jest to duży biznes, który możemy rozszerzyć także o inne kraje. W tej chwili dostarczamy tam mleko UHT, ale jest to nowy rynek ze stabilną perspektywą – zauważa.

- Zawsze jednak powtarzam, że dla nas najważniejszy jest rynek krajowy i polscy konsumenci. Na eksport wysyłamy tylko nadwyżki produkcyjne – zauważa Małgorzata Cebelińska.