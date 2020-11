Mlekpol doceniony przez przedstawicieli handlu w konkursie Lider Forum 2020

W ankiecie dołączonej do magazynu Forum Mleczarskie Handel, artykuły spożywcze były oceniane przez przedstawicieli sektora handlowego, czyli przez supermarkety, delikatesy, hurtownie czy placówki cash&carry. Czytelnicy zwracali szczególną uwagę na innowacyjność produktu, atrakcyjność i wygodę opakowania, wielkość sprzedaży i zadowolenie ze współpracy z producentem.

W konkursie Lider Forum 2020 Mlekpol zdobył nagrody w 7 kategoriach. Były to:

złoty medal za serek homogenizowany Rolmlecz waniliowy 200 g w kategorii „Tradycyjny wizerunek”,

złoty medal za Maślankę Mrągowską naturalną 1l w kategorii „Kefiry i maślanki”,

złoty medal za masło Łaciate extra 200 g w kategorii „Tłuszcze”,

złoty medal za Łaciaty serek śmietankowy naturalny 135 g w kategorii „Twarożki”,

srebrny medal za mleko Łaciate świeże mikrofiltrowane, pasteryzowane 2% o pojemności 1 l w kategorii „Mleko”,

srebrny medal za ser Mlekpol Jantar klin 200 g w kategorii „Duma Serowara”,

brązowy medal za serek topiony Włoski smak z pomidorami i ziołami 150 g w kategorii „Sery topione”.

Dokładamy wszelkich starań, by zapewniać konsumentom dostęp do produktów mleczarskich najwyższej jakości. Nasze sery, masła czy śmietanki powstają ze świeżego, polskiego mleka, co gwarantuje ich naturalny, tradycyjny smak. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania rolników, dostawców, partnerów i pracowników naszej Spółdzielni. Dzięki stałej, udanej współpracy, Mlekpol sukcesywnie się rozwija i umacnia wysoką pozycję w branży mleczarskiej. Cieszy nas, że nasze produkty po raz kolejny zostały docenione – tym razem przez przedstawicieli sektora handlowego, którzy zwrócili uwagę na istotne z ich punktu widzenia wartości produktów oraz innowacyjne opakowania – komentuje Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol.