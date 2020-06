Mlekpol eksportuje 30 proc. produkcji, z czego 7 proc. do Niemiec

Mleczna środa: Kłopoty gospodarki Niemiec to kłopoty polskich mleczarni?

Na rynek niemiecki Mlekpol dostarcza przede wszystkim produkty, w których produkcji nie specjalizują się niemieckie mleczarnie. Są to twarogi, śmietany ukwaszane, maślanka, kefir, mleko zsiadłe i chłodnik. - Przy okazji uzupełniamy swoją ofertę o pozostałe produkty z kategorii mleko i śmietanki UHT, sery, serki topione i śmietankowe oraz masło. Ze względu na jakość, smak i duże zainteresowanie niemieckich konsumentów wybrane sieci do swojej oferty wprowadziły na stałe niektóre z wymienionych produktów. Zaznaczam, że nie są to łatwe i powszechne procesy. Ponadto współpracujemy ze znanymi i renomowanymi producentami żywności, którzy systematycznie kupują nasze produkty jako składowe ich finalnych produktów z branży piekarniczej, deserowej, jogurtowej, pizzy czy przetwórstwa rybnego - mówi Tomasz Trzaska.

Sprzedaż produktów Mlekpolu realizowana jest do sieci handlowych, hurtowni oraz firm pośredniczących. - Nasze produkty są obecne przede wszystkim w sklepach mniejszości narodowych oraz na półkach etnicznych sieci sklepów różnych formatów. Pamiętajmy, że Niemcy są jednym z największych producentów mleka w Unii Europejskiej a więc skazanym na eksport. Chronią więc skutecznie swój rynek i niemieckich producentów mleka tak, aby w pierwszej kolejności zapełnić półki produktami mleczarskimi rodzimego pochodzenia - dodaje.