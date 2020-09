Mlekpol gotowy na powrót obostrzeń

ZPP: Personel sklepów powinien mieć prawo do odmowy wpuszczenia osoby bez maseczki

Jak mówi, bazując na wiedzy na temat wirusa oraz wytycznych organów państwowych Mlekpol opracował szereg dodatkowych procedur, które umożliwiają przede wszystkim utrzymanie ciągłości dostaw ze strony producentów mleka, ograniczają ryzyko zakażenia wśród pracowników ale również gwarantują sprawny odbiór i dystrybucję produktów. - Jeśli chodzi o sprzedaż, to doświadczenie sprzed kilku miesięcy pokazało, że dywersyfikacja produkcji, kanałów i kierunków sprzedaży jest strategią, którą powinni realizować wszyscy producenci, nie tylko branży mleczarskiej. W Mlekpolu ten kierunek rozwoju jest prowadzony konsekwentnie od lat, dlatego np. okresowy brak zapotrzebowania z kanału food service nie był dla nas aż tak dotkliwy – mówi Małgorzata Cebelińska.

Podkreśla, iż Mlekpol zakończył swoją największą inwestycję, czyli Zakład Sproszkowanych Produktów Mleczarskich w Mrągowie, dzięki której nawet w okresowych wahaniach rynku w 100 proc. zabezpieczy przerób surowca skupowanego od członków Spółdzielni. - Obecnie mamy możliwość przetworzenia nie tylko mleka ale również maślanki oraz serwatki i jesteśmy zainteresowani zakupem tych surowców od innych mleczarni. Obecnie staliśmy się niezależni w przerobie własnego mleka, a wręcz nieustannie zachęcamy naszych właścicieli do dalszego inwestowania i rozwoju. Zakład w Mrągowie to gwarancja, że produkcja nabiału, niezależnie od dalszych wydarzeń związanych np. z epidemią, może przebiegać bez przeszkód, a Mlekpol będzie mógł dostarczać do konsumentów bezpieczny produkt wysokiej jakości – mówi Dyrektor Handlu SM Mlekpol.