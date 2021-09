Mlekpol inwestuje w instalacje energooszczędne i ekologiczne

SM Mlekpol w swoich zakładach inwestuje w efektywność energetyczną. Zostało to nagrodzone na Polskim Kongresie Serowarskim.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 30-09-2021, 13:09

Mlekpol inwestuje w instalacje energooszczędne i ekologiczne

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol otrzymała tytuł Ekoinwestora Roku 2021 r. w branży mleczarskiej. Nagroda została przyznana podczas Polskiego Kongresu Serowarskiego. Kapituła konkursu wyróżniła wartą ponad 27 milionów złotych inwestycję – Hybrydową Elektrociepłownię Zakładową w Mrągowie. Jej wdrożenie znacząco wpłynęło na oszczędności: zmniejszono zużycie paliw pierwotnych, obniżono emisję dwutlenku węgla i zużycie wody.

Zmniejszenie zużycia paliw kopalnych

Nagrodę podczas Polskiego Kongresu Serowarskiego organizowanego w Mrągowie odebrał Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

– Cieszę się, że Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia inwestycji zrealizowanej w Mrągowie i uznała nasz projekt za jeden z najciekawszych w całej branży. Budowa Hybrydowej Elektrociepłowni Zakładowej to kolejny krok naszej Spółdzielni w kierunku ekologii. Obiekt został oddany do użytku w 2020 roku i jest wyrazem troski Spółdzielni o środowisko naturalne – mówi Zbigniew Groszyk. – Elektrociepłownię cechuje jedna z najwyższych w Europie sprawności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 44,5%, przy sprawności ogólnej procesu kogeneracyjnego na poziome powyżej 91%. To bardzo ważna inwestycja nie tylko z perspektywy SM Mlekpol, ale całej branży.

Na obiekcie zainstalowano wysokosprawną kotłownię parową o wydajności 40t/h i sprawności 95,5%. Obiekt wyposażono w dwa gazowe agregaty kogeneracyjne o mocy 2013kW każdy oraz cztery niskoemisyjne parowe kotły na gaz o wydajności 10 t/h każdy.

Inwestycje w energię odnawialną

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w ramach polityki zrównoważonego rozwoju produkuje również energię odnawialną. W Grajewie powstaje właśnie biogazownia, która zostanie oddana do użytku w przyszłym roku. Głównym celem inwestycji jest wykorzystanie energii pierwotnej zawartej w ściekach oraz odpadach produkcyjnych, z których wyprodukujemy biogaz w reaktorze beztlenowym. Mlekpol już planuje podobne biogazownie w pozostałych lokalizacjach.

Konkurs „Ekoinwestor Roku w przemyśle mleczarskim” ma na celu popularyzację najlepszych dostępnych praktyk związanych z efektywnością energetyczną i ograniczaniem zużycia mediów oraz wyróżnienie firm, które promują działania prośrodowiskowe. SM Mlekpol od lat realizuje politykę mającą na celu ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz zmniejszenie zużycia energii i wody w trakcie procesów produkcyjnych.