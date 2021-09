Mlekpol inwestuje w markę Rolmlecz

Gdybyśmy my, mleczarze robili reklamę, tradycję byśmy Wam pokazali – właśnie tymi słowami rozpoczyna się debiut telewizyjny marki Rolmlecz. Spot reklamowy powstał w ramach trwającej od maja ogólnopolskiej kampanii pt. „Od mleczarzy. Tradycyjnie z krówką”.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 07-09-2021, 13:22

Mlekpol inwestuje w markę Rolmlecz

Tej jesieni, do standardowych działań promocyjnych, dołączy także reklama telewizyjna. Konsumenci zobaczą w niej mleczarzy, którzy z sentymentem i uśmiechem na twarzy pokazują nam ulubione momenty, swojej codziennej pracy.

Pierwsza kampania Rolmleczu

- We wrześniu pierwszy raz w historii marka Rolmlecz pojawi się w ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej. W 15- i 30-sekundowych spotach mleczarze, pokażą miłośnikom marki kilka kadrów ze swojej pracy. To, jak ze starannością dbają o każdy szczegół, tradycję i pyszny smak produktów tworzonych z pasji. Nadrzędne wartości dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol to tradycja, poszanowanie lokalności oraz regionalnych zwyczajów mleczarskich przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Marka Rolmlecz umiejętnie wiąże wieloletnie doświadczenie mleczarzy z oczekiwaniami współczesnych konsumentów – mówi Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W ramach działań stworzono również dedykowaną stronę internetową www.odmleczarzy.pl, na której znajdują się wszystkie najważniejsze informacje o marce i produktach. Na użytkowników czekają przepisy kulinarne, historie mleczarzy, a także quiz wiedzy o marce.

Rolmlecz od lat 80-tych

Rolmlecz marka Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol to niezmienny skład i przywiązanie do tradycyjnego, niepowtarzalnego smaku. Najbardziej rozpoznawalnym produktem, uwielbianym przez konsumentów od lat 80. jest serek homogenizowany waniliowy, nazywany przez konsumentów „serkiem z krówką”. Uśmiechnięte zwierzątko w kuchennym fartuszku wzbudza ogromną sympatię, dlatego legendarny symbol jest nadal nierozerwalnie związany z marką.

Smak serka homogenizowanego Rolmlecz pokochało już kilka pokoleń Polaków. W tym roku do rodziny liczącej prawie 40 różnych propozycji produktowych dołączyły smakowite nowości, takie jak jogurt pitny waniliowy, mleko świeże o zawartości tłuszczu 2% i 3,2%, śmietanka UHT 18%, a także żółte sery w plastrach 150 g - ementaler czarnoleski, salami i klasyczna gouda.