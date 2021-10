Mlekpol laureatem Nagrody Gospodarczej Żagle Warmii i Mazur

7 października w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii in. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbyła się uroczysta Gala rozdania „Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur”. Laureatem tegorocznej edycji została SM Mlekpol – jeden z liderów branży mleczarskiej w Polsce. Nagrodę w imieniu Spółdzielni odebrał Marcin Piwowarczyk, Dyrektor Zakładu w Mrągowie.

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 11-10-2021, 12:42

Celem przyznawania Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur jest uhonorowanie firm z ugruntowaną pozycją na rynku, które znacząco przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu i pozytywnie wpływają na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Przy wyborze laureatów Organizatorzy zwracają szczególną uwagę na cztery istotne cechy funkcjonowania przedsiębiorstwa:

- przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności ekonomicznej i społecznej;

- otwartość na wdrażanie innowacyjnych technologii;

- stosowanie kluczowych założeń odpowiedzialnego biznesu;

- rozwój innowacyjnych produktów i usług.

Wszystkie te elementy sprawiły, że laureatem tegorocznej edycji została Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, która od 40 lat funkcjonuje na polskim rynku.

Mlekpol skupił blisko 2 miliardy litrów mleka

- Jestem niezwykle dumny, że mogę odebrać tę nagrodę w imieniu całej SM Mlekpol. Wyróżnienie to pokazuje, że nasza Spółdzielnia na stałe wpisała się w życie Warmii i Mazur oraz nieustannie przyczynia się do rozwoju regionu. Nie byłoby to możliwe bez producentów mleka i naszych pracowników, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu umacniają pozycję SM Mlekpol na polskim i zagranicznym rynku. Z tego miejsca bardzo serdecznie im dziękuję. Ta nagroda jest dla nas dużym wyróżnieniem, ale także zobowiązaniem, zachętą i motywacją do dalszej wytężonej pracy – komentuje Marcin Piwowarczyk, Dyrektor Zakładu SM Mlekpol w Mrągowie.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie to jeden z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce. W ubiegłym roku Spółdzielnia skupiła od hodowców rekordową ilość surowca – do zakładów przetwórczych SM Mlekpol trafiły blisko 2 miliardy litrów mleka. Tym samym, dzienny skup wyniósł ok. 5,5 miliona litrów, a w okresie letnim blisko 6 milionów litrów. Stanowi to aż 16,4% krajowego skupu, przy dynamice wynoszącej 2,6%.

Produkty Mlekpolu powstają w 13 nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych w: Grajewie, Zambrowie, Mrągowie, Kolnie, Sejnach, Bydgoszczy, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, Radomiu, Zwoleniu, Gorzowie Wielkopolskim i Suwałkach. SM Mlekpol oferuje konsumentom szeroki asortyment produktów mleczarskich, do których m.in. należą marki: Łaciate, Milko, Maślanka Mrągowska, Rolmlecz i Mazurski Smak.