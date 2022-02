strefa premium

Mlekpol: Mimo pandemii światowy handel rozwija się

Główną przyczyną zaburzeń w łańcuchach dostaw są zmiany gospodarcze w świecie wywołane pandemią a w szczególności zwiększony popyt na dobra konsumenckie. To aktualnie podstawowy problem krajów Europy, Azji ale przede wszystkim USA gdzie sytuacja jest najbardziej dotkliwa w skutkach - uważa Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 22-02-2022, 16:55

Mimo pandemii światowy handel rozwija się - mówi Małgorzata Cebelińska

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Wskazuje, że statki oczekujące na rozładunek, brak kierowców, związana z tym ograniczona dostępność pustych kontenerów i w konsekwencji wysokie koszty frachtu to czynniki, które dodatkowo determinują kierunki rozwoju działalności eksportowej. - Dlatego dotychczas realizowana przez Mlekpol strategia dywersyfikacji produktowej oraz kierunków eksportu jest tak bardzo istotna. Opóźnienia w dostawach, a także ograniczenia w dostępności i wzrost kosztów surowców powoduje, że importerzy i producenci – zarówno w kraju, jak i za granicą – zmienili najczęściej praktykowany sposób zakupów „just in time”. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest zamawianie produktów na zapas, a to wymaga od Mlekpol jeszcze większych nakładów na poczet poprawy wydajności procesów produkcyjnych i logistycznych - mówi dyrektor Cebelińska.

Kluczowe znaczenie ma logistyka