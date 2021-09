Mlekpol na EEC: protekcjonizm będzie jeszcze w kolejnych latach

Dzięki skali produkcji możemy współpracować z zagranicznymi sieciami handlowymi. Do tego dochodzi handel B2B – powiedział Paweł Trzaska, kierownik działu Handel Zagraniczny w SM Mlekpol, podczas debaty „Eksport żywności w cieniu pandemii i ekowyzwań”, która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 22-09-2021, 14:24

Paweł Trzaska podczas debaty opowiedział o strategii eksportu Mlekpolu. / fot. PTWP

– Mlekpol posiada duży potencjał produkcyjny. Skupowane codziennie mleko, przetwarzamy w 13 nowoczesnych zakładach produkcyjnych. A nasze produkty są praktycznie na terenie całej Unii Europejskiej, ale także sprzedajemy poza Unię. Dzięki skali produkcji możemy współpracować z zagranicznymi sieciami handlowymi. Do tego dochodzi handel B2B z klientami zagranicznymi, którzy używają produktów mleczarskich do swoich wyrobów – wyjaśnił Paweł Trzaska.

– Protekcjonizm będzie występować jeszcze w kolejnych latach. Wchodzenie do takich krajów przez takie firmy jak nasza, jest kosztochłonne, chociaż udaje nam się to dzięki dobrej jakości surowca. Z kolei protekcjonizm w krajach bałtyckich ma mniejsze znaczenie i tam udaje nam się mocno zaistnieć. Te kraje mają problemy z surowcem, a przez to kupują od nas i zyskujemy na tym. Współpracujemy tu na takich produktach jak: mleko, masło, sery plastrowane i w kawałkach, a kończąc na dużych blokach. Dla nas ten rynek będzie dalej perspektywiczny – dodał.

Mlekpol: coraz większa sprzedaż produktów w krajach turystycznych

Paweł Trzaska wymienił również te kraje, w których rozwija się eksport produktów Mlekpolu.

– Kolejne kraje, które warto wspomnieć, to Czechy, Słowacja i Węgry. Współpracujemy w tych krajach z sieciami handlowymi, głównie dotyczy to całej gamy serów oraz produktów maślanych. W tych krajach będziemy się dalej rozwijać – ocenił

– Kolejną kwestią jest współpraca z takim krajami jak Rumunia czy Bułgaria. Do tych krajów sprzedajemy także produkty do przemysłu jak mleko w proszku czy masło w bloku. Liczymy też na dalszy rozwój tego. Chociaż w pandemii patrzono na to, żeby bazować bardziej na własnych lokalnych produktach niż tych z krajów UE. Kolejną grupą krajów, w której mamy znaczącą sprzedaż są kraje turystyczne jak Grecja, Włochy, Cypr i Malta. W tym roku ten sezon jest lepszy, chociaż nie aż taki jak przed pandemią, ale liczymy, że się rozwinie. Nasze produkty, które były tam dostępne w hotelach, trafiły także do sklepów i konsumenci przyzwyczajają się do naszych produktów na co dzień, a nie tylko w okresie wakacyjnym – dodał.