Rynek ukraiński jest dla Unii Europejskiej, a zwłaszcza dla Polski, dużym rynkiem eksportu produktów mleczarskich. My z roku na rok zwiększaliśmy tak eksport. Jednym z czynników wzrostu eksportu na Ukrainę był spadek ich rodzimej produkcji

Mlekpol uzupełnia te ilości, których brakuje na ukraińskim rynku. Nasza wymiana handlowa rośnie z roku na rok. To dla Mlekpolu dobry rynek, jego bliskość powoduje, że może tam wysyłać produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia. Może tam też skutecznie rozwijać nasze marki.

Pierwsze dni i tygodnie inwazji na Ukrainę były trudne i Mlekpol mocno zaangażował się w pomoc dla Ukraińców. Teraz wszystko wróciło do normy i powróciła normalna wymiana handlowa, chociaż bardzo zdrożał transport.

Problemy z transportem dotyczą także krajów, do których droga wiedzie przez Ukrainę, takich jak Kazachstan czy Turkmenistan. Jest wiele utrudnień powodujących, że eksport stal się drogi i trudny.

- Cały czas staramy się dywersyfikować nasz eksport i sprzedajemy do ponad 100 krajów na świecie. To pozwala nam niwelować problemy i płynnie rozwijać eksport jeśli nie w jednym kanale, to w innym

- zauważyła dyrektor Cebelińska