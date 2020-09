Mlekpol na podium Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mleczarskich

Ogólnopolski Ranking Najlepszych Spółdzielni Mleczarskich ma na celu wskazanie czołowych przedstawicieli polskiej spółdzielczości oraz propagowanie wzorców spółdzielczych. Kapituła zwracała szczególną uwagę na wyniki ekonomiczne, dane dot. produkcji mleka, prowadzoną politykę kadrowo-szkoleniową, ofertę produktową, realizację nowych inwestycji, działania z zakresu CSR i wpływ na życie lokalnych społeczności. Na tej podstawie Mlekpol znalazł się na drugim miejscu wśród najlepszych spółdzielni mleczarskich w Polsce.

W Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mleczarskich jest stosowane szerokie spektrum oceny, dlatego cieszy nas to wyróżnienie, które jest jednocześnie zobowiązaniem do dalszej wytężonej pracy w zakresie rozwoju i innowacyjności. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy każdego dnia przyczyniają się do tego sukcesu – pracownikom, oraz rolnikom – naszym właścicielom, którzy dbają o to, żeby dostarczać do Spółdzielni najwyższej jakości mleko. Dzięki temu produkty, które wytwarzamy w 13 wysoko wyspecjalizowanych zakładach, doceniane są nie tylko przez polskich, ale również zagranicznych konsumentów – komentuje Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol.

Dobra kondycja finansowa Mlekpolu oraz przede wszystkim konsekwentnie i przez lata realizowana polityka konsolidacji i rozwoju spowodowała, że firma z powodzeniem konkuruje z renomowanymi europejskimi podmiotami, głównie ze względu na wysoką jakość produktów i szerokość oferowanego asortymentu.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie to największy producent mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce. Od wielu lat to niekwestionowany lider rodzimego mleczarstwa oraz jeden z dwudziestu największych przetwórców mleka w Europie. Jako pierwszy podmiot skupowy w Polsce SM Mlekpol przekroczył granicę 1,93 mld litrów uzyskanego mleka rocznie. To ponad 5 milionów litrów mleka dziennie, od 9500 producentów – członków Spółdzielni. Produkty Mlekpolu powstają w 13 nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych w: Grajewie, Zambrowie, Mrągowie, Kolnie, Sejnach, Bydgoszczy, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, Radomiu, Zwoleniu, Gorzowie Wielkopolskim i Suwałkach. SM Mlekpol oferuje konsumentom szeroki asortyment produktów mleczarskich, do których m.in. należą marki: Łaciate, Milko, Maślanka Mrągowska i Rolmlecz.