Mlekpol nie obawia się czwartej fali covid-19

Na bieżąco obserwujemy wszelkie oficjalne komunikaty rządowe i sanitarne związane z epidemią COVID-19. Jesteśmy dobrze przygotowani na tzw. „czwartą falę”, a wdrożone przez nas procedury i wiedza nt. jakości i bezpieczeństwa produkcji dają pewność, że dalsze wytwarzanie wysokiej jakości asortymentu mleczarskiego w naszej Spółdzielni jest niezagrożone – mówi Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu SM Mlekpol.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 04-11-2021, 10:41

Podkreśla, że dzięki wieloletniemu doświadczeniu i regularnej pracy nad systemem bezpieczeństwa produkcji, od początku również po wybuchu pandemii wszystkie 13 zakładów SM Mlekpol pracowało bez przestojów i zakłóceń. Jedna z największych spółdzielni mleczarskich w naszym kraju nie obawia się również zapowiedzi tzw. „czwartej fali” koronawirusa.

Bezpieczeństwo w produkcji mleczarskiej

Ze względu na swoją specyfikę, produkcja żywności jest regulowana wieloma przepisami prawnymi, a firmy wytwarzające żywność muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty. Ich uzyskanie jest związane z koniecznością spełnienia określonych wymogów, dotyczących wszystkich etapów produkcji. Wytyczne te są określane, a następnie weryfikowane przez podmioty państwowe, wśród których wymienić możemy Inspekcję Weterynaryjną, Inspekcję Jakości Handlowej i Artykułów Rolno-Spożywczych.

Powyższe podmioty nadzorują pracę firm produkcyjnych m.in. na podstawie trzech głównych systemów – GMP (tzw. dobra praktyka produkcyjna), GHP (tzw. dobra praktyka higieniczna) oraz HACCP (tzw. analiza kontroli i krytyczne punkty kontroli). W jaki sposób wpływają one na prace podmiotów spożywczych?

Systemy jakości

Systemy te muszą być obligatoryjnie wprowadzone we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego, w tym również w branży mleczarskiej. GMP zwraca szczególną uwagę na stosowanie najlepszych praktyk na poszczególnych etapach produkcji, natomiast GHP to zbiór zasad dotyczących m.in. higieny personelu, miejsca pracy, stosowanej dezynfekcji, a także szkoleń personelu w tym zakresie. Z kolei HACCP to system, który identyfikuje, ocenia i kontroluje zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności.

W tym celu powołany jest w każdym zakładzie SM Mlekpol Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności, a jego zadaniem jest przeprowadzanie analizy ryzyka, na podstawie której identyfikuje zagrożenia i wyznacza dla nich środki kontroli w celu ich wyeliminowania lub zredukowania do akceptowalnego poziomu. Często, aby osiągnąć oczekiwany skutek trzeba zastosować kombinację różnych środków kontroli. SM Mlekpol od początku swojej działalności skupia swoje wysiłki na zachowaniu bezpieczeństwa i wysokiej jakości wyrobów nabiałowych, które są wprowadzane na rynek i trafiają do konsumentów.

Kontrola gwarancją bezpieczeństwa

SM Mlekpol zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo produkcji na każdym jej etapie, począwszy od hodowli zwierząt mlecznych, poprzez pozyskiwanie surowca, jego przechowywanie, transport, a następnie wytworzenie produktu i działania związane z jego dystrybucją. Jedynie ściśle przestrzegane zasady pozwalają osiągnąć efekt, którym jest zapewnienie wysokiej jakości wyrobów mleczarskich dla konsumentów. Jest to szczególnie ważne, przy tak ogromnej skali działalności:

- Do naszej Spółdzielni należy niemal 9000 rolników, którzy łącznie w ciągu roku dostarczają 2 miliardy litrów mleka. Surowiec, który trafia do poszczególnych zakładów jest szczegółowo badany pod kątem jakości oraz ew. zawartości niedozwolonych lub niebezpiecznych składników (np. obecności pozostałości antybiotyków lub ciał obcych). Członkowie Spółdzielni posiadają szczegółowe wytyczne dotyczące hodowli zwierząt, ich karmienia i pielęgnacji, co pozwala zminimalizować prawdopodobieństwo ryzyka niespełnienia norm jakościowych dostarczanego surowca. Sytuacje, w których zakład nie przyjmuje mleka ze względu na brak spełnienia odpowiednich wymogów zdarzają się już coraz rzadziej. Rolnicy regularnie rozwijają swoje gospodarstwa i nie chcą, aby produkcja i sprzedaż surowca została wstrzymana. Ponadto producenci mleka znają również zasady dotyczące przechowywania mleka, tak, aby nie utraciło ono swoich właściwości (m.in. zachowanie odpowiedniej temperatury) – mówi Iwona Daniszewska, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością.

Powyższe zasady dotyczą producentów surowca i są kontrolowane przez SM Mlekpol.

Szczegółowe procedury obejmują produkcję nabiału

Kolejnym niezwykle istotnym elementem procesu produkcyjnego jest transport i przetwarzanie surowca. W SM Mlekpol mleko dostarczone do zakładu poddajemy obróbce termicznej maksymalnie w ciągu 4 godzin, aby asortyment powstawał zawsze wyłącznie ze świeżego surowca. Produkt gotowy przechowywany jest w specjalnych magazynach, z których wydawany jest dystrybutorom. Finalnie asortyment trafia do konsumentów, którzy mogą cieszyć się wyjątkowym smakiem produktów SM Mlekpol, wytworzonych z polskiego mleka, według tradycyjnej receptury. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę, dlatego nasze produkty cechuje wysoka jakość i bezpieczeństwo na każdym etapie wytwarzania – mówi Iwona Daniszewska.