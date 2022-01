Mlekpol o problemach z łańcuchem dostaw: Dotyczą wszystkich

Prowadzenie biznesu na dużą skalę już nieraz pokazało, że oczekiwania są bardzo szybko weryfikowane przez rzeczywistość. Trudno przewidzieć w jaki sposób zachowa się rynek i z jakimi problemami w zakresie łańcuchów dostaw przyjdzie się mierzyć - mówi Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol.

W 2022 roku czeka nas dalsza nieprzewidywalność ocenia Małgorzata Cebelińska. /fot. PTWP

Zapytana jaki scenariusz w kwestii łańcuchów dostaw przewiduje Mlekpol w najbliższych dwunastu miesiącach, powiedziała, że w 2022 firma życzyłaby sobie przede wszystkim stabilności i dostępności transportu we wszystkich kierunkach świata oraz zatrzymania niekorzystnych zjawisk związanych z rosnącymi kosztami.

Omikron powoduje dalsze obawy

- Niestety rozwój zachorowań i szybkie rozprzestrzenianie się mutacji Omikron powoduje obawę, że nagłe decyzje różnych krajów w zakresie wprowadzanych obostrzeń, mogą skutkować kongestią, brakiem pustych kontenerów, a w ostateczności zamykaniem portów. To co w niedalekiej przyszłości jest szczególnie niepokojące dotyczy eskalacji problemu związanego z poziomem zatrudnienia kierowców w UE i innych krajach. Ciągły deficyt osób wykonujących ten zawód powoduje dodatkowy wzrost kosztów oraz ograniczeń związanych z transportem drogowym - ocenia Małgorzata Cebelińska.

Konsumentom trudno akceptować ciągłe podwyżki cen

Podkreśla, że pandemia, długotrwałe zamknięcie gastronomii, wzrosty cen, niedobór surowców i związane z tym zaburzenia w łańcuchach dostaw spowodowały brak przewidywalności i możliwości zaplanowania rozwoju w dłuższej perspektywie. - W przypadku Mlekpolu wyższe koszty pozyskania i przetworzenia mleka zmuszają do podnoszenia cen produktów dla detalistów, co jest szczególnie trudne do zaakceptowania przez ostatecznego konsumenta, który codziennie musi mierzyć się z rosnącą inflacją i wyższymi kosztami ponoszonymi przez gospodarstwa domowe - wyjaśnia Dyrektor Handlu SM Mlekpol.

Sytuacja wstrzymała rozwój wielu firm

W jej opinii, niestabilność i czasowe obostrzenia wprowadzane m. in. w branży HoReCa wstrzymały rozwój oraz spowodowały falę zwolnień oraz bankructw. Nie pozostaje to bez wpływu na producentów żywności i ich plany inwestycyjne. - W przypadku eksportu, zmiany w układzie i cenie oferowanych serwisów transportowych dokonywane przez armatorów morskich, mogą spowodować zmniejszenie konkurencyjności producentów z rynku europejskiego na arenie światowej - mówi dyrektor Cebelińska.