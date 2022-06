Mlekpol: Ograniczenie dostaw energii to zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego

Zdaniem Zbigniewa Groszyka, Wiceprezesa Zarządu SM Mlekpol, możliwość ograniczenia ostaw energii dla zakładów przetwórczych, w tym przede wszystkim mleczarskich, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Polaków.

Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu SM Mlekpol /fot. Mlekpol

Zauważa, że cała gospodarka, w tym sektor mleczarski, mierzy się obecnie z wieloma wyzwaniami, do których należą m.in. galopująca inflacja, wzrosty kosztów energii, transportu czy surowca. Obecne zagrożenie ograniczenia dostaw energii spowodowane jest przede wszystkim trwającą w Ukrainie wojną oraz sankcjami nałożonymi na Rosję.

Niezwykle ważnym zadaniem i priorytetem na najbliższe lata jest zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa żywnościowego.Aby je zagwarantować, należy zadbać o stworzenie warunków opłacalności wytwarzania mleka w gospodarstwach i utrzymać ciągłość produkcji w zakładach przetwórczych. Racjonowanie zużycia paliw może stać się koniecznością, jednak nie możemy dopuścić do sytuacji, w której branża spożywcza będzie miała ograniczony do nich dostęp. Są one niezbędne w procesie przetwórstwa żywności.

- mówi Zbigniew Groszyk.