Mlekpol osiągnął 34 miliony zysku. Wyda to na dalszy rozwój

28 czerwca w Zakładzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. Podczas spotkania omówiono sprawozdanie finansowe i bilans SM Mlekpol za rok 2021, a także przedstawiono plany na najbliższe miesiące.

Mlekpol osiągnął 34 miliony zysku, który wyda to na dalszy rozwój /fot. Mlekpol

Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium Zarządowi SM Mlekpol, wybrany został także skład nowej Rady Nadzorczej. Dyskutowano również o dalszych inwestycjach i kierunkach rozwoju Spółdzielni.

Ostatni rok funkcjonowania naszej Spółdzielni przyniósł nowe wyzwania, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Wojna w Ukrainie, wysoka inflacja oraz związane z nią rosnące koszty produkcji i funkcjonowania przedsiębiorstw to problemy, które dotknęły także sektor mleczarski. Zderzenie się z tymi doświadczeniami wymagało od nas wszystkich dużego zaangażowania i elastyczności, by jak najlepiej dostosować się do nowej sytuacji na rynku. Choć był to trudny czas, wspólna praca przyniosła sukcesy: nasza Spółdzielnia osiągnęła rekordowy wynik skupu mleka, przekraczając 2 mld litrów w 2021 roku, z dynamiką 2,1% w stosunku do 2020 r. Nie byłoby to możliwe bez ciężkiej pracy ponad 8500 rolników-dostawców i pracowników Spółdzielni oraz bez wiernych konsumentów produktów Mlekpolu. Serdecznie dziękuję za codzienny trud i zaangażowanie pracownikom i dostawcom, gdyż przyczyniają się one do dalszego stabilnego rozwoju SM Mlekpol

– mówi Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol.