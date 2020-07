Mlekpol: Podążamy za nowymi trendami, za nowymi stylami odżywiania

W ten sposób powstała nowa odsłona czterech rodzajów serów żółtych cieszących się największą popularnością wśród konsumentów. Gouda, Salami, Królewski z Kolna oraz Złoty Mazur oferujemy w rodzinnych porcjach 400g. Sery zostały także docenione znakiem „Jakość Tradycja”, który przyznawany jest produktom żywnościowym bardzo wysokiej jakości z uwzględnieniem ich tradycyjnego charakteru.

- Gama Mlekpolu poszerzyła się również o nową gramaturę serów Gouda oraz Edam 100g – dzięki optymalnej wadze, produkt jest wygodną porcją „na raz.” Kolejną nowością jest duopack Gouda-Edam 500g. To dwa rodzaje serów żółtych zapakowane w wygodne, łatwe do rozdzielenia lub złożenia opakowanie, są ciekawą propozycją dla osób ceniących różnorodność smaków. Miłośnicy masła docenią nowe Osełki Łaciate. Już teraz dostępne są w dwóch gramaturach 300g i 500g. Mlekpol przygotował także nowość dla osób z nietolerancją pokarmową – twaróg bez laktozy, półtłusty 250g Mazurski Smak – mówi Małgorzata Cebelińska.

Zapytana o zmiany asortymentu w sezonie wakacyjnym, powiedziala, iż Mlekpol cały czas skupia się na tym, aby zaspokoić wymagania i gust każdego konsumenta, niezależnie od pory roku. - Dbamy o to, by produkty były różnorodne i odpowiadały na potrzeby osób sięgających po produkty Mlekpolu, dlatego stale poszerzamy asortyment. Lato to czas, w którym zwracamy szczególną uwagę na mleczne produkty fermentowane. Podczas upalnych dni konsumenci doceniają orzeźwiający smak Maślanki Mrągowskiej, jogurtów pitnych Milko oraz Łaciate, czy kefirów Mlekpol w poręcznych, łatwych do zabrania ze sobą buteleczkach czy kartonikach. Tego typu opakowania to gwarancja smaku oraz świeżości, a także bezpieczeństwa produktu w podróży. Dipy, sosy i sałatki są nieodłącznym elementem sezonu grillowego. Ich bazy stanowią jogurty naturalne czy śmietany, które w ofercie Mlekpolu oferujemy w wielu wariantach pojemności oraz zawartości tłuszczu – mówi dyrektor handlu SM Mlekpol.