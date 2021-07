Mlekpol podsumowuje minione półrocze

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol z siedzibą w Grajewie ma za sobą bardzo intensywne półrocze. Zmiany personalne w strukturach Zarządu, wprowadzenie na rynek nowych propozycji w kilku kategoriach produktowych oraz zaangażowanie w ramach popularnych programów kulinarnych, to tylko część aktywności jednej z największych polskich spółdzielni mleczarskich. Jakie wydarzenia objęły SM Mlekpol w poszczególnych miesiącach pierwszego półrocza?

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 27-07-2021, 13:32

Małgorzata Cebelińskia, Dyrektor Handlu SM Mlekpol

- Za nami udane półrocze, które pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość. Nasza Spółdzielnia nieustannie się rozwija, czego dowodem jest m.in. stale rosnąca oferta produktów SM Mlekpol na rynku, a także wyróżnienia w licznych konkursach konsumenckich i branżowych, w których docenione zostały nasze wyroby. Nieustannie pracujemy, aby rozwijać kontakty handlowe za granicą i zdobywać nowe rynki zbytu naszych produktów. Pozyskujemy partnerów, rozszerzamy dotychczasowe umowy, dzięki czemu stale powiększa się grono partnerów biznesowych SM Mlekpol, a mieszkańcy kolejnych regionów świata mogą korzystać z produktów pochodzących z naszej Spółdzielni - mówi Małgorzata Cebelińskia, Dyrektor Handlu SM Mlekpol.

Styczeń

Początek roku to zmiany w Zarządzie Spółdzielni, do którego dołączył Zbigniew Groszyk, dotychczas pełniący funkcję Dyrektora Zakładu Produkcyjnego w Grajewie. Zbigniew Groszyk pracę w SM Mlekpol rozpoczął blisko 25 lat temu, a w tym czasie zdobywał doświadczenie jako operator maszyn, a następnie kierownik zmiany produkcyjnej. Po 5 latach objął stanowisko Dyrektora Zakładu w Grajewie. Dzięki pracy i zaangażowaniu przyczynił się do rozwoju grajewskiego oddziału – w tym czasie kilkukrotnie rozbudowany został dział produkcji UHT, wybudowano masłownię (2004 r.), uruchomiono linię konfekcjonowania serów (2011 r.) oraz dział wytwarzania serka ziarnistego (2011 r.).

W styczniu zakończyła się również jubileuszowa loteria marki Łaciate – „Leć z łaciatym po nagrody do domu”. Łaciate przekazało konsumentom ponad 10 tys. nagród o wartości ponad 500 tys. złotych. Były to karty podarunkowe na wyposażenie kuchni oraz sprzęt AGD, a także łaciate gadżety. Loteria była kontynuacją, a zarazem ostatnim etapem całorocznej kampanii świętującej 25-lecie mleka Łaciate na rynku.

Luty

Początek roku związany był również z jubileuszem 40-lecia obecności SM Mlekpol na polskim rynku. Z tej okazji Spółdzielnia z siedzibą w Grajewie zorganizowała specjalną konferencję, podczas której przedstawiciele SM Mlekpol – Prezes Zarządu Edmund Borawski, Wiceprezes Zarządu Zbigniew Groszyk oraz Dyrektor Handlu Małgorzata Cebelińska – podsumowali minione cztery dekady, przedstawili wyniki finansowe i plany spółdzielni na najbliższe miesiące.

Poprzedni rok zamknęliśmy przychodem na poziomie 4,5 miliarda złotych. Skupiliśmy od rolników blisko 2 mld litrów mleka, a w roku 2021 przewidujemy dalszy wzrost o 3-5 proc. – skomentował Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol.

Już po raz drugi SM Mlekpol został sponsorem hitu TVN-u – programu „Masterchef Junior”. Od 7 marca mogliśmy oglądać najlepszych, młodych kucharzy, którzy rywalizowali między sobą przygotowując dania z wykorzystaniem produktów SM Mlekpol. Ponadto nowy wygląd zyskały wszystkie dostępne w sprzedaży gramatury opakowań najpopularniejszych żółtych serów Mlekpol – 1 kg, 800 g, 400 g, 250 g oraz 150 g. Ujednolicony wzór otrzymały również opakowania zbiorcze.

Marzec

W marcu SM Mlekpol po raz kolejny został sponsorem programu kulinarnego „Doradca Smaku”. Prowadzący popularny program kulinarny „Doradca Smaku” korzystał z produktów Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol. W najnowszej, wiosennej edycji w wybranych przepisach lokowane były wyroby marek Łaciate, Mazurski Smak, Mlekpol oraz Maślanka Mrągowska. Seria odcinków była emitowana do końca czerwca. W połowie marca rozszerzona została oferta marki Mazurski Smak, do której dołączył ser żółty Mazdamer, a marka Łaciate powiększyła swoje portfolio o serek śmietankowy barbecue z konopiami.

Kwiecień

SM Mlekpol znalazł się na szczycie rankingu “Poland’s Best Employers 2021”. W kategorii „Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych” Spółdzielnia z siedzibą w Grajewie zajęła zaszczytne 1. miejsce.

Maj

W maju wystartowały trzy kampanie reklamowe SM Mlekpol. Pierwsza z nich – „Dodaj do ulubionych” związana jest z promocją śmietanki Łaciatej. Wśród aktywności znajdują się m.in.: aktywne wsparcie inspirujących kulinarnie influencerów, reklamy outdoorowe oraz działania sponsorowane w telewizji. Jednym z elementów był też konkurs z nagrodami dla konsumentów. Pod koniec maja ruszyła nowa kampania serków śmietankowych „ŁaciaTY i JA”. W tegorocznej kampanii działania na serki Łaciate obejmują min. kampanię banerową, kampanię w social mediach, OOH, dodatkowe akcje oraz promocję w TV. Ważnym elementem podejścia kreatywnego “TY i JA” jest wspólne spędzanie czasu, jedzenie wspólnych posiłków. Kolejna, nowa kampania dotycząca Maślanki Mrągowskiej zachęca i inspiruje konsumentów do wspólnego gotowania. Odbiorcy utwierdzą się w przekonaniu, że dzięki tradycyjnej recepturze i naturalnemu składowi maślanka sprawdzi się, jako składnik wielu przepisów, który dodaje daniom smaku, a także wzbogaca ich aspekt zdrowotny. Działania nakierowane są na szeroką obecność marki w Internecie oraz TV.

Maj to również miesiąc nowości – do rodziny produktów SM Mlekpol dołączyły: Mleko świeże Łaciate 2% bez laktozy, , maślanka Mazurski Smak oraz desery z maślanką w bardzo oryginalnych smakach: deser z nata de coco i kawałkami czekolady, o smaku tarty cytrynowej oraz o smaku muffinki jagodowej.

W maju wszystkie produkt Rolmlecz przeszły rebranding opakowań, by na sklepowych półkach zachęcać konsumentów do zakupów. Na przestrzeni lat produkty Rolmlecz przechodziły jedynie subtelne modyfikacje szaty graficznej. Wygląd opakowań nabrał obecnie bardziej nowoczesnego charakteru, uspójniona została szata graficzna, oczywiście z zachowaniem elementów charakterystycznych dla marki (logo, wizerunek krówki). Wielbiciele marki mogą być spokojni – zawartość dobrze im znanych wyrobów nabiałowych i ich cenione od lat smaki, pozostały niezmienne. Konsumenci dodatkowo mogą skorzystać z zaskakujących nowości – m.in. do flagowego „serka z krówką” dołączyły – jogurt waniliowy pitny Rolmlecz, mleko świeże o 2 i 3,2%, śmietanka 18%, sery w plastrach ementaler czarnoleski z licznymi dziurami, delikatny salami i klasyczna gouda.

Ponadto w maju wznowiona została kampania wizerunkowa mleka Łaciate, która była kontynuacją koncepcji kreatywnej z działań reklamowych z 2020 roku. W ramach aktywności w głównych stacjach telewizyjnych wyemitowany został spot, w którym przedstawiono historię łaciatej krowy, która czeka na powrót swojego kolegi bociana. To on przyleciał na czele reszty bocianów, bo już nie mógł doczekać się spotkania ze swoją przyjaciółką. Ponadto kampania obejmowała działania digital oraz video.

Rozstrzygnięty został także konkurs „Złoty Paragon 2021 – Nagroda Kupców Polskich”. W tegorocznej edycji produkty Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol zdobyły aż trzy pierwsze miejsca (Mleko Łaciate UHT 3,2%, Maślanka Mrągowska naturalna 1 l, Masło Extra Łaciate 200 g) oraz dwa wyróżnienia (Mix Łaciaty kubek 200 g, Serek śmietankowy Łaciaty naturalny 200 g).

Ponadto SM Mlekpol otrzymał również dofinasowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu pt. "Opracowanie innowacyjnego mleka UHT o przedłużonej trwałości i zwiększonej jakości". Kwota dofinansowania wyniosła 35,8 mln złotych. Wprowadzenie innowacji pozwoli na zwiększenie możliwości eksportowych grajewskiej Spółdzielni, do krajów, które wymagają dłuższej przydatności produktów do spożycia np. Chiny.

W maju rozpoczął się również cykl zawodów w ramach kolarskich zmagań Milko Mazury MTB. Milko już kolejny raz jest sponsorem tytularnym zawodów, gdyż jest to marka dla osób aktywnych i ceniących spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Czerwiec

W czerwcu SM Mlekpol zdobyła dwie kolejne nagrody. W konkursie Hit Handlu 2021 nagrody ponownie otrzymały – mleko świeże Łaciate 3,2% oraz ser Gouda Mlekpol w plastrach 150 g. Głosy w plebiscycie oddawano na produkty w 66 kategoriach. Ankieta badająca sprzedaż dotyczyła okresu od początku kwietnia 2020 do końca marca 2021 roku.

SM Mlekpol wprowadził również na rodzimy rynek oryginalne i zaskakujące trzy smaki dipów śmietanowych typu crème fraiche – z czosnkiem i ziołami, śmietanowy z karmelizowaną cebulką i cheddarem oraz śmietanowy z pomidorami, papryką i chili.

SM Mlekpol nie zapomniał również o najmłodszych – 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka marka Łaciate Junior zaprosiła dzieci i młodzież na niezwykłe wydarzenie. Razem ze znanymi wśród dzieci idolami – takimi jak Karol Kuter z kanału YouTube Dilerek Minecraft oraz Przemek Bylina z kanału przemekbestgames dzieci odkrywały łaciatą farmę. W kwadratowym świecie powstała dedykowana mapa, która była miejscem niecodziennej rozgrywki. Na uczestników czekały niezapomniane chwile, atrakcyjne upominki, a także mleko łaciate.

W czerwcu rozpoczęła się także kampania masła Łaciate. W jej ramach prowadzono działania sponsorowane w telewizji oraz w Internecie (reklama video: Youtube, Facebook, Instagram, audiencenetwork oraz display programmatic).

Ponadto do działań promocyjnych prowadzonych przez SM Mlekpol w czerwcu należy dodać kampanię „Promocja produktów spożywczych z certyfikatem Jakość Tradycja – ser gouda, ser salami, ser złoty mazur, ser królewski z Kolna”, która finansowana była ze środków Unii Europejskiej. Wśród aktywności w jej ramach należy wymienić: telewizyjny spot reklamowy, przedstawiający produkty ze znakiem Jakość Tradycja, reklamy w prasie branżowej, spot radiowy, plenerowy pokaz gotowania z udziałem duetu kucharzy - Łukasza Konika oraz Sebastiana Cichego.

Zmiany w Polsce

- Pozytywne zmiany dotyczą również Polski. Priorytetem naszej Spółdzielni jest zapewnienie rodzimym konsumentom pełnego dostępu do najwyższej jakości wyrobów mleczarskich, wytworzonych na bazie polskiego surowca. Dlatego prowadzimy rozmowy z partnerami handlowymi w naszym kraju, jak wspólnie zrobić to najskuteczniej. W drugim półroczu dla miłośników nabiału przygotowaliśmy kolejne wyjątkowe nowości w asortymencie, dlatego zachęcam do śledzenia naszych aktywności - mówi Małgorzata Cebelińska. -

Na wspólny sukces Spółdzielni składa się wielkie zaangażowanie naszych dostawców, a także pracowników zatrudnionych w SM Mlekpol. Jestem przekonana, że przed nami jeszcze wiele satysfakcjonujących działań, o których z wielką dumą będziemy mogli wkrótce opowiedzieć - dodaje.