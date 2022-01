Mlekpol podsumowuje miniony rok

Rok 2021 w SM Mlekpol kończy się wielkim sukcesem – rekordem w skupie surowca, w postaci ponad 2 miliardów litrów skupionego mleka tylko z własnej bazy surowcowej z dynamiką 2,1% w stosunku do ubiegłego roku. Do tego wyniku przyczynił się nieustający rozwój Spółdzielni, ale przede wszystkim ciężka, sumienna praca jej członków - mówi Edmund Borawski, Prezes SM Mlekpol.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 12-01-2022, 18:04

Czterdzieści lat temu w powiecie grajewskim skupowano rocznie około 35 milionów litrów mleka, obecnie to ponad 200 milionów. Na początku lat 90. największe gospodarstwo rodzinne produkowało 60 tysięcy litrów mleka rocznie, teraz to blisko 3 mln litrów.

Rekordowy skup mleka

W mijającym roku do grona tzw. milionerów, czyli rolników sprzedających rocznie ponad milion litrów mleka dołączyło kolejnych 17 spółdzielców, co z pewnością przyczyniło się do rekordowego wyniku skupu. – Bardzo nas cieszy, że dzięki partnerskim warunkom współpracy, rolnicy zrzeszeni w SM Mlekpol mogą rozwijać i modernizować swoje gospodarstwa, inwestować w hodowlę, przez co zwiększać ilość surowca – tłumaczy Edmund Borawski. – Rozpoczynający się kolejny rok stawia przed nami nowe wyzwania, ale dzięki współdziałaniu wszystkich dostawców, członków i pracowników Spółdzielni na pewno im sprostamy – dodaje.

Każdego dnia do 13 zakładów w całej Polsce trafia ponad 5,5 milionów litrów mleka. Jeden z największych producentów nabiału w Polsce przetwarza surowiec na kilkadziesiąt produktów. 28 grudnia 2021, Spółdzielnia osiągnęła pułap dwóch miliardów litrów skupionego mleka. – To wielki sukces i piękny prezent w samej końcówce roku. Tak imponujący wynik został osiągnięty dzięki ciężkiej pracy blisko 9 tys. rolników-dostawców – informuje Edmund Borawski, Prezes Spółdzielni.

Zrównoważony rozwój spółdzielni

Spółdzielnia działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Co roku podejmuje przedsięwzięcia z myślą o lokalnej społeczności i środowisku naturalnym. Kolejną, ważną realizowaną inwestycją jest magazyn wysokiego składowanie w Grajewie, który podniesie wydajność firmy, między innymi poprzez możliwość jeszcze sprawniejszego przygotowania produktów do dystrybucji, co znacząco skróci czas realizacji zamówień. Rozwijana jest także produkcja, co roku nowości poszerzają ofertę, zgodne z aktualnymi trendami i potrzebami konsumenckimi.

Produkty Mlekpolu w 90 krajach

Wyroby SM Mlekpol trafiają nie tylko na rodzimy rynek, ale także na eksport. Blisko 30% całej produkcji dostarczana jest do ponad 90 krajów na całym świecie, a kultowe mleko Łaciate dociera aż na 6 kontynentów. Obecnie Spółdzielnia współpracuje w granicach Unii Europejskiej, ale także z państwami Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Kraje takie jak Turcja, Azerbejdżan, Gruzja, Armenia czy Kazachstan to nowe kierunki współpracy, które bardzo dobrze rokują i dają perspektywę na dalsze, długotrwałe działania.