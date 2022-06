Mlekpol nie korzysta z programów osłonowych związanych ze wzrostem cen energii. Opracowanie takich programów dla przedsiębiorstw jest bardzo wskazane, ponieważ byłby to czynnik niwelujący galopującą inflację - mówi Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol.

Potrzebne programy osłonowe związane ze wzrostem cen energii - uważa Małgorzata Cebelińska /fot. PTWP

Mlekpol kupuje zarówno energię elektryczną, jak i gaz – paliwo do wytworzenia energii cieplnej i elektrycznej we własnych elektrociepłowniach.

Zapytana czy wojna na Ukrainie jest odczuwalna dla Spółdzielni, powiedziała, że takie zdarzenia jak wojna w istotny sposób wpływają na otoczenie i sytuację eksportową. Dotychczas rynek ukraiński był naturalnym kierunkiem eksportu wyrobów mleczarskich z Polski, m.in. ze względu na bliskość.

Obecnie kontakty handlowe, mimo że intensywne (w Ukrainie brakuje żywości), są zredukowane i wiążą się z tak prozaicznymi problemami jak brak transportu czy paliwa. Dzisiaj staramy się jak najwięcej pomagać naszym partnerom i jesteśmy w ciągłej gotowości, aby na bieżąco reagować na ich potrzeby. Wojna tocząca się na Ukrainie wiele zmieniła również w sytuacji logistycznej, jeśli chodzi o inne kraje, gdyż utrudniła zwykły ruch towarowy, który do niedawna odbywał się jeszcze normalnie

Mlekpol swoje produkty eksportował również do takich krajów, jak Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan, do których towary docierały przez terytorium Ukrainy.

Aktualnie jest to niemożliwe. Sytuacja na Ukrainie nie zatrzymała jednak eksportu w innych kierunkach, zwłaszcza do Azji i na Bliski Wschód – otworzyła wręcz nowe możliwości. Światowy popyt na produkty mleczarskie jest bardzo duży, a to sprzyja rozwojowi eksportu szerokiej gamy produktów

- mówi Malgorzata Cebelińska.