Mlekpol: Powinny powstać programy rządowe wsparcia dla mleczarstwa

Z Małgorzatą Cebelińską, Dyrektor Handlu SM Mlekpol rozmawiamy o rynku galanterii mleczarskiej i produktów roślinnych, Zielonym Ładzie oraz o planowanych inwestycjach spółdzielni z Grajewa.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 03-10-2021, 14:48

Małgorzata Cebelińska: Powinny powstać programy rządowe wsparcia dla mleczarstwa

Rynek zmienił się w czasie pandemii. Czy firma obserwuje jakieś zmiany na rynku galanterii mlecznej?

Galanteria mleczna w tym jogurty to jedna z kategorii, która ma duży potencjał do rozwoju i dynamicznie się zmienia. SM Mlekpol na bieżąco analizuje zainteresowania i oczekiwania konsumentów, oferując szeroki wybór produktów w tym asortymencie. Przed pandemią silnie rozwijającą się formą opakowania dla jogurtów, kefirów i maślanek była pitna porcja „on the go” (marka Milko). Zmiana trybu pracy na zdalny spowodowała wzrost zainteresowania produktami łyżeczkowymi, w tym różnego rodzaju serkami (np. Rolmlecz) i deserami mlecznymi (nowość z maślanką Mlekpolu). Polacy coraz większą uwagę zwracają na sposób odżywiania, interesuje ich dbanie o odporność oraz dobre samopoczucie, jednocześnie chętnie poszukują nowości i różnorodności w swojej diecie. Silny trend prozdrowotny powoduje, że kategoria szeroko rozumianych napojów fermentowanych, łączących koncepcję naturalności i funkcjonalności, będzie nadal rosła i to na całym świecie.