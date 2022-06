Mlekpol prezentuje Naturę Dobrego Sera

Autor: portalspożywczy.pl/PR

Data: 06-06-2022, 14:15

Już w czerwcu miłośnicy kanapkowego must have, czyli żółtego sera, zobaczą nową odsłonę kampanii reklamowej SM Mlekpol, tym razem pod hasłem „Natura dobrego sera”. W stworzonym alfabecie dobrego smaku będą mogli poznać najpopularniejsze gatunki serów, dowiedzą się o ich zaletach, a także naturalnym pochodzeniu.

Kampania internetowa Mlekpolu

Malownicze kreacje z przyrodą w tle pojawią się w szerokiej kampanii internetowej, prasie, social mediach, a także w największych stacjach telewizyjnych.

Ser żółty to dla większości z nas jeden z podstawowych składników codziennego menu. Dlatego zawsze warto mieć go w swojej lodówce. Sprawdzi się zarówno na szybkie śniadanie w tradycyjnych kanapkach, do przekąsek na zimno, jak i do bardziej wyszukanych, wytrawnych dań na ciepło, takich jak pizza czy zapiekanki. Urozmaici także deskę serów na wieczornym przyjęciu.

Wszystkie sery Mlekpolu wyprodukowane są z polskiego mleka. Co więcej, Królewski z Kolna, Złoty Mazur, Salami oraz Gouda mogą poszczycić się certyfikatem „Jakość Tradycja”, który przyznawany jest produktom wysokiej jakości z uwzględnieniem tradycyjnych metod wytwarzania. Tereny, z których pochodzi surowiec, to najczystsze rejony naszego kraju. Dlatego sery Mlekpolu wywodzą się wprost z natury i to właśnie dzięki niej ich skład oraz smak jest tak dobry. To zaleta, o której warto komunikować i szeroko informować konsumentów – mówi Dorota Grabowska, Kierownik Marketingu SM Mlekpol.

Wizerunek serów Mlekpolu

Kreacje podkreślają cechy produktów, takie jak polskie pochodzenie, wysoką zawartość wapnia i białka, a także prosty skład. Benefity te są komunikowane na charakterystycznych, kolorowych opakowaniach, zapadających w pamięć. Więcej informacji na stronie: www.naturadobregosera.pl.

Za strategię, kreację i realizację kampanii odpowiedzialna jest Aneta Wysocka-Wejda Brand Manager marki oraz agencja Los Mejores. Zakupem mediów TV zajął się dom mediowy Wavemaker.