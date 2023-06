Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol wzięła udział w targach China-CEEC Expo, które pod koniec maja br. odbyły się w mieście Ningbo w prowincji Zhejiang. To jedno z największych tego typu wydarzeń wystawienniczych w Państwie Środka, organizowane przez Ministerstwo Handlu Chin.

Mlekpol promuje się w Chinach na targach China-CEEC Expo

Targi China-CEEC Expo

Targi China-CEEC Expo były okazją do spotkań z obecnymi kontrahentami Spółdzielni oraz nawiązania nowych relacji biznesowych. Pozwoliły też na lepsze poznanie specyficznych potrzeb i upodobań konsumentów oraz dystrybutorów z tej części świata.

– Podczas pobytu w Chinach podpisaliśmy długoterminowy kontrakt z klientem, który sprzedaje mleko Zambrowskie. Przeprowadziliśmy także wiele rozmów z potencjalnymi kontrahentami, którzy byli zainteresowani głównie mlekiem i mlekiem smakowym UHT, proszkami mlecznymi oraz Mozzarellą w plastrach. Na rynku chińskim jesteśmy od wielu lat, jednak nadal widzimy tu duży potencjał i chcemy poszerzać sprzedaż w tym kraju – mówi Piotr Jankowski, Dyrektor Wydziału Handlu SM Mlekpol.

Mlekpol eksportuje 30 proc. produkcji

Obecnie na eksport trafia ok. 30% produkcji SM Mlekpol – głównie do państw UE, ale także krajów, które nie prowadzą wystarczającej produkcji mleka, by zaspokoić potrzeby swoich mieszkańców. W tym obszarze Spółdzielnia skupia się na promocji produktów o długim terminie przydatności do spożycia.

Mleko UHT Łaciate, Happy Barn i Milcasa – to trzy główne marki Mlekpolu, które są obecne na rynku chińskim zarówno na platformach e-commerce, w kanale HoReCa, jak i w kanałach tradycyjnych, np. supermarketach.

– Dzięki nowoczesnym technologiom i wysokiej specjalizacji produkcji w naszych zakładach przetwórczych jesteśmy w stanie odpowiadać na potrzeby różnych rynków. Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie wspiera nas w tym zakresie, dlatego Mekpol nie boi się nowych wyzwań i chętnie rozwija eksport. W China-CCE uczestniczyliśmy po raz pierwszy, jednak z uwagi na tak duże zainteresowanie produktami Mlekpolu, mamy nadzieję, że targi te staną się stałym punktem w naszym kalendarzu – podsumowuje Dyrektor Piotr Jankowski.

Wyjazd zorganizowany został w ramach współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową Polska-Azja.

