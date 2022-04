Mlekpol przekaże ponad 250 tys. zł na pomoc Ukrainie

Podczas ostatniego posiedzenia Rada Nadzorcza SM Mlekpol podjęła inicjatywę wsparcia uchodźców z Ukrainy pogrążonej w działaniach wojennych. Propozycja ta, zgłoszona podczas obrad, spotkała się z pełną aprobatą przedstawicieli Rady Nadzorczej, tym samym Spółdzielcy SM Mlekpol łącznie przeznaczą ponad ćwierć miliona złotych na pomoc uchodźcom.

Autor: opr. RW

Data: 06-04-2022, 13:04

Mlekpol przekaże ponad 250 tys. zł na pomoc Ukrainie /fot. mat.pras

Środki te zostaną przekazane instytucjom charytatywnym, które zagospodarują tę kwotę, zaspokajając najpilniejsze potrzeby mieszkańców Ukrainy.

Mlekpol pomaga

- Jestem zbudowany postawą dostawców SM Mlekpol, która jest wyrazem naszej jedności

i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Inicjatywa spotkała się z całkowitą aprobatą Rady Nadzorczej, która wyraziła chęć niesienia pomocy mieszkańcom Ukrainy. Cała kwota zostanie przekazana wiarygodnym instytucjom, z którymi współpracujemy od wielu lat, dlatego jestem przekonany, że środki zostaną wykorzystane w możliwie najlepszy sposób. Zachęcam do dalszych działań w kontekście solidarności z narodem ukraińskim. Dziękuję również za wszelkie indywidualne, oddolne zaangażowanie w niesienie pomocy i za każdy gest dobrej woli ze strony Dostawców, Pracowników i Partnerów SM Mlekpol – komentuje Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol.

Mlekpol przekazuje także produkty

SM Mlekpol w trakcie całej swojej działalności wspiera działania na rzecz potrzebujących

i poszkodowanych. Od początku wojny w Ukrainie aktywnie angażuje się w pomoc uchodźcom, a przekazanie środków finansowych to tylko jedno z podjętych działań. Spółdzielnia w swoich zakładach produkcyjnych tworzy dodatkowe miejsca pracy dla Ukrainek i Ukraińców, uciekających przed wojną do naszego kraju. Dodatkowo SM Mlekpol współpracuje z instytucjami charytatywnymi, angażując się w pomoc razem z Caritasem, Bankami Żywności, Stowarzyszeniami oraz Fundacjami i za ich pośrednictwem, przekazuje produkty mleczarskie trafiające do uchodźców i osób poszkodowanych w trakcie działań wojennych w Ukrainie.