Mlekpol: Rosną wszystkie koszty produkcji - mleko, energia, opakowania

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 03-06-2022, 13:27

Koszty produkcji mleczarskiej obejmują przede wszystkim zakup surowca, jakim jest mleko. Pozostałe nakłady to materiały i dodatki do produkcji, opakowania, koszty osobowe, energia, transport zewnętrzny, jak również zwózka surowca. We wszystkich tych obszarach obserwujemy dużą dynamikę wzrostu cen – mówi Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol.

Rosną wszystkie koszty produkcji - mleko, energia, opakowania - mówi Małgorzata Cebelińska

Surowce coraz trudniej dostępne

Niestety, przełożenie tych podwyżek na ceny produktów nie odbywa się w tym samym tempie, dlatego walka o zabezpieczenie opłacalności produkcji mleka jest bardzo trudna. Coraz powszechniejszym problemem jest również utrudniona dostępność materiałów i surowców.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Aktualnie zdecydowanie dłużej trzeba czekać na dostawy opakowań, dodatków do produkcji oraz mechanicznych i elektronicznych części zamiennych, koniecznych do utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń. To bardzo niepokojące zjawisko obarczone dużym ryzykiem zaburzenia ciągłości sprzedaży poszczególnych asortymentów - Małgorzata Cebelińska

Mlekpol: Wzrost cen dotyczy wszystkich wyrobów

Dyrektor handlu SM Mlekpol podkreśla, że zaburzenia łańcuchów dostaw spowodowane lockdownami, a w ostatnich miesiącach wojna na Ukrainie – wpłynęły na wzrost inflacji w wielu krajach, której poziom okazał się wyjątkowo wysoki w Polsce. Koszty produkcji mleka rosną więc bardzo dynamicznie. Dotyczy to zarówno wytwarzania surowca w gospodarstwach rolnych, jak i przetwarzania w zakładach produkcyjnych. Mleko to podstawowy składnik każdego z produktów wytwarzanych w Spółdzielni, dlatego wzrost cen dotyczy wszystkich wyrobów.

SM Mlekpol: Podwyżki wprowadzane etapami

Naturalnym jest fakt, że bardziej zauważalne na półce zmiany cen dotyczą produktów z dużą koncentracją mleka lub tłuszczu mlecznego, jak np. masło czy ser. Z problemem dostosowywania cen do realiów kosztowych mierzą się wszyscy producenci żywności. Aby zniwelować negatywne skutki wzrostu cen oraz mając na względzie dobro polskich konsumentów, Mlekpol wprowadza podwyżki etapami, opóźniając je, na ile to tylko możliwe – wyjaśnia Małgorzata Cebelińska.

Trzynaście zakładów Mlekpolu

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie to jeden z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce. Mlekpol przekroczył granicę 2 mld litrów skupionego mleka rocznie. To ponad 5,5 milionów litrów mleka dziennie, od 8500 producentów, członków Spółdzielni. Produkty Mlekpolu powstają w 13 nowoczesnych i wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych.