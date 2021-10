Mlekpol rozwija eksport pozaunijny

- W 2020 r. wysłaliśmy różnego rodzaju produkty na rynek chiński o wartości 130 mln zł. W I połowie 2021 r. obroty były już na poziomie 89 mln zł i szacujemy, że będzie więcej, bo ostatni kwartał jest zawsze bardzo mocny - mówił na EEC 2021 Tomasz Trzaska, kierownik Działu Handlu Zagranicznego w SM Mlekpol

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 03-10-2021, 08:58

Tomasz Trzaska, kierownik Działu Handlu Zagranicznego w SM Mlekpol wskazuje, że spółka mocno rozwija eksport do Chin. fot. mat. pras.

Chiny strategicznym rynkiem dla Mlekpolu

Tomasz Trzaska, kierownik Działu Handlu Zagranicznego w SM Mlekpol podkreśla, że Chiny są strategicznym rynkiem dla spółki.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Jesteśmy jednym z większych eksporterów nabiału poza granice UE. Chiny są dla nas strategiczne, bariera wejścia na ten rynek jest duża. Istnieje także wiele wymogów od jakościowych poprzez smak, inspekcje, certyfikowanie i dopuszczenie do sprzedaży. Jest to proces długotrwały, ale udało nam się go przejść i od 7-8 lat systematycznie z roku na rok wzrastają nam obroty i ilości produktów które tam sprzedajemy - dodał.

Co Mlekpol sprzedaje do Chin?

Przedstawiciel Mlekpolu wskazał, że firma notuje wzrosty eksportu do Chin rzędu 20-25 proc. rok do roku.

- W 2020 r. wysłaliśmy różnego rodzaju produkty na rynek chiński o wartości 130 mln zł. W I połowie 2021 r. obroty były już na poziomie 89 mln zł i szacujemy, że będzie więcej, bo ostatni kwartał jest zawsze bardzo mocny. W Chinach współpracujemy z firmami produkcyjnymi, które kupują do przetworzenia, ale wysyłamy też sporo produktów detalicznych, sprzedajemy głównie do horeki ale też różnego formatu sklepów sieciowych. Wszystko jest pod naszą marką, także jeśli przychodzą zapytania to klienci pytają konkretnie o nasze marki. Jest to coś, co daje nam dodatkową marżę i niezależność, że realizujemy swoją strategię - wskazał.

Mlekpol eksportuje nie tylko do UE

Tomasz Trzaska podczas debaty opowiedział o strategii eksportu Mlekpolu.

– Mlekpol posiada duży potencjał produkcyjny. Skupowane codziennie mleko przetwarzamy w 13 nowoczesnych zakładach produkcyjnych. A nasze produkty są praktycznie na terenie całej Unii Europejskiej, ale także sprzedajemy poza Unię. Dzięki skali produkcji możemy współpracować z zagranicznymi sieciami handlowymi. Do tego dochodzi handel B2B z klientami zagranicznymi, którzy używają produktów mleczarskich do swoich wyrobów – wyjaśnił Tomasz Trzaska.

Zobacz i przeczytaj pełną relację z debaty: EEC 2021: Eksport żywności w cieniu pandemii i ekowyzwań (relacja)