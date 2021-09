Mlekpol sprzedaje online

Z roku na rok sprzedaż internetowa zyskuje na znaczeniu i chociaż w przypadku żywności rozwija się zdecydowanie wolniej, to potencjał dystrybucji żywności online jest bardzo duży - mówi Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 20-09-2021, 13:56

Małgorzata Cebelińska, Mlekpol

W jej opinii, internet to dynamicznie rozwijająca się forma sprzedaży, która z uwagi na współczesnego konsumenta i jego potrzeby stanowi doskonałe uzupełnienie sprzedaży offline. - W zakresie e–sprzedaży SM Mlekpol współpracuje z wszystkimi operatorami i sieciami handlowymi, którzy zajmują się tym w sposób profesjonalny - mówi Małgorzata Cebelińska.

Podkreśla, że wygoda, oszczędność czasu, ale i szeroki wybór produktów to główne zalety tej formy zakupów. Internet to również platforma do edukacji na temat produktów, ich wartości oraz zastosowania, dlatego tak chętnie jest wykorzystywana przez Mlekpol w działaniach związanych z marketingiem produktów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Mlekpol skupuje 16 proc. mleka w Polce

Spółdzielnia Mlekpol w Grajewie jest jednym z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce i w Europie. Siła Mlekpolu tkwi w ludziach, którzy go tworzą. Wspólna pasja, praca i zaangażowanie sprawiają, że już od ponad 40 lat Spółdzielnia sukcesywnie się rozwija. W 2020 r. Mlekpol skupił blisko 2 mld litrów mleka, co stanowi ponad 16% całego skupu mleka w Polsce. To ponad 5 milionów litrów mleka dziennie, od około 9000 producentów, członków Spółdzielni. Produkty Mlekpolu powstają w 13 nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach przetwórczych.