Pierwsze półrocze 2022 roku było niezwykle wymagające dla całej branży FMCG. Gdy ustały ograniczenia gospodarcze związane z pandemią, na Ukrainie wybuchła wojna, która tylko pogłębiła trudności. W jej obliczu – na producentach żywności, w tym również na SM Mlekpol, spoczęła szczególna odpowiedzialność za zapewnienie polskim konsumentom bezpieczeństwa żywnościowego.

Mlekpol podsumowuje mijający rok /fot. Mlekpol

Największe wyzwania 2022 roku

Wojna w Ukrainie spowodowała zatrzymanie wymiany handlowej materiałów i surowców oraz zaburzenia łańcuchów dostaw. Rekordowo wysoka inflacja wywołała dynamiczny wzrost kosztów przetwórstwa. Realnym zagrożeniem stało się także możliwe ograniczenie dostaw energii. Racjonowanie zużycia paliw, które są niezbędne w procesie przetwórstwa żywności, okazało się koniecznością.

W SM Mlekpol wprowadzono rozwiązania techniczne pozwalające na dywersyfikację paliw stosowanych do produkcji energii cieplnej. Spółdzielnia z gazu ziemnego produkuje własną energię elektryczną i energię cieplną charakteryzujące się bardzo niskimi emisjami. Pozwala to na zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, jak również na dywersyfikację źródeł zasilania firmy energią elektryczną, a co za tym idzie – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego – mówi Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu SM Mlekpol.

Priorytetem od zawsze są dostawcy i konsumenci

Firma podkreśla, że niezwykle ważnym zadaniem w mijającym roku, ale także priorytetem na najbliższe lata, jest zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa żywnościowego. Aby je zagwarantować, Mlekpol stara się dbać o stworzenie warunków opłacalności wytwarzania mleka w gospodarstwach i utrzymanie ciągłości produkcji w zakładach przetwórczych. Mlekpol, dzięki wysokiej specjalizacji swoich 13 zakładów, jest w stanie dynamicznie dostosowywać produkcję i ukierunkowywać sprzedaż w zależności od potrzeb partnerów handlowych oraz konsumentów.

Mlekpol jest zbudowana na solidnych filarach, które to umacnia od ponad 40 lat. Podstawą jest wysoka jakość mleka dostarczanego przez rolników-członków Spółdzielni, co pozwala produkować najlepszej jakości, zdrowe produkty, które trafiają na rynek. Stosujemy innowacyjne technologie i unikalne receptury, kładąc duży nacisk na wyjątkowy smak i prosty skład. Sprawna organizacja transportu oraz oferowany serwis umożliwiają codzienną obecność znanych konsumentom marek na sklepowych półkach. Od początku swojego istnienia Mlekpol pracował na swoją renomę i zaufanie konsumentów, teraz w trudnej sytuacji przekonaliśmy się, że są oni wobec nas lojalni i z chęcią sięgają po sprawdzone marki, które znają od lat – mówi Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol.

Inwestycje to podstawa

Mimo wzrostu cen energii i wojny za polską granicą, w 2022 roku Mlekpol kontynuował inwestycje rozpoczęte w roku poprzednim. Były to duże przedsięwzięcia, związane przede wszystkim z unowocześnieniem parku maszynowego oraz automatyzacją procesów produkcyjnych, mające na celu ograniczenie uciążliwości pracy oraz zwiększenie wydajności i efektywności produkcji, a także redukcję kosztów utrzymania.

Ponadto niezwykle istotne są dla Spółdzielni inwestycje proekologiczne. W zakładzie Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie i w zakładzie Mlekpolu w Zambrowie uruchomione zostały systemy kogeneracji, które dają możliwość wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z niskoemisyjnych źródeł. W ramach gospodarki obiegu zamkniętego w zakładzie w Grajewie zakończona została z kolei modernizacja oczyszczalni ścieków, obejmująca budowę dodatkowego modułu – biogazowni i produkcji energii elektrycznej.

Wyniki i najbliższe cele

Mlekpol, jako spółdzielnia mleczarska dysponująca największymi w Polsce zasobami własnego surowca, tj. Przetwarzająca 17 proc. mleka produkowanego w polskich gospodarstwach, sprzedaje zagranicę blisko 30 proc. całej produkcji. Stąd handel wewnątrz Unii Europejskiej oraz eksport są dla Mlekpolu niezwykle istotne. Produkty spółdzielni trafiają do ponad 100 krajów na całym świecie, a jej najpopularniejsza marka mleka Łaciate dociera aż na 6 kontynentów. Wysokie kursy walut powodują, że sprzedaż poza granice Polski jest opłacalna, dlatego Mlekpol będzie dbał o utrzymanie jej na jak najwyższym poziomie. Stabilna i własna baza surowca to duża wartość i siła firmy, która pozwala realizować zamówienia stałych klientów, jak i pozyskiwać nowych. Jest to o tyle istotniejsze, że wiele rządów, w ramach zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego swoim obywatelom, otworzyło się na większą dywersyfikację kierunków importu.

Podsumowanie działalności gospodarczej Mlekpolu nie obejmuje jeszcze danych z całego roku 2022, jednak prognozy pokazują, że wyniki nie będą gorsze niż w roku ubiegłym.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl