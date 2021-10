Mlekpol: trzeba dostosować politykę sprzedaży do wzrostu kosztów

- Jeśli producenci nie dostosują polityki sprzedaży do wzrostu kosztów, wówczas mogą zmierzyć się z utratą płynności finansowej - mówi serwisowi portalspozywczy.pl, Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 06-10-2021, 08:15

Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol o wzroście kosztów w mleczarstwie

- Zielony Ład, którego elementem jest strategia "Od Pola do stołu" to bardzo ambitne plany w kierunku ochrony środowiska i zatrzymania zmian klimatu. W przypadku mleczarstwa w pierwszej kolejności największe oczekiwania są wobec producentów mleka - mówi Małgorzata Cebelińska.

Producenci mleka a Zielony Ład

Jak podkreśla, ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, dobrostan i ekologiczna produkcja to bardzo kosztowne założenia programowe, na które powinny zostać przeznaczone środki, którymi nie dysponują producenci.

- Opłacalność produkcji mleka wiąże się równie ściśle z jej skalą i wydajnością, jeśli ona będzie mniejsza - co jest nieuniknione - niezbędny będzie wzrost ceny za mleko. Aby zapobiegać spirali niekorzystnych zjawisk, silnie ograniczających rodzimą produkcję mleka, powinny zostać opracowane adekwatne programy rządowe, w ramach których rolnik otrzyma rekompensatę z tytułu wzrostu kosztów wdrażania obu strategii - podkreśla dyrektor Mlekpolu.

Koszty produkcji mleka

Jak Mlekpol ocenia wzrost kosztów produkcji mleka i działalności przetwórcze?

- Wzrost cen produktów mleczarskich to nieunikniona reakcja na sytuację finansową producentów, jak i przetwórców. Aktualnie odczuwany wzrost kosztów produkcji i przetwórstwa mleka wynika z wzrostu cen nośników energii, paliw, transportu, wynagrodzeń, materiałów pomocniczych i opakowań. Jeśli producenci nie dostosują polityki sprzedaży do wzrostu kosztów, wówczas mogą zmierzyć się z utratą płynności finansowej. Niezmiernie ważne są rozwiązania, które pozwolą na to, aby wzrost cen był jak najbardziej zrównoważony. W innym przypadku i przy braku zrozumienia oraz współpracy ze strony wszystkich operatorów handlowych, zainteresowanie produkcją mleka (wymagającą pod wieloma względami) wśród polskich rolników, będzie coraz mniejsze - dodaje Małgorzata Cebelińska.