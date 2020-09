Mlekpol w 2019 roku skupił blisko 2 miliardy litrów mleka

W 2019 roku osiągnięto rekordowy skup mleka – 1,93 mld litrów (16,5 proc. polskiego skupu mleka). To ponad 5 proc. więcej niż w 2018 r., przy krajowej dynamice wzrostu wynoszącej 2 proc. Według prognoz w 2020 roku do Mlekpolu zostanie dostarczone ponad 2 miliardy litrów surowca – będzie to historyczny rekord w skali kraju. Średnia cena za surowiec w 2019 roku kształtowała się na poziomie 1,52 zł/litr. To jedna z czołowych cen płaconych w Polsce, a najwyższa wśród podmiotów mleczarskich o podobnej skali działalności. Uruchomienie na wiosnę 2020 r. Zakładu Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie umożliwia m.in. całkowite zagospodarowanie surowca w trwałe i specjalistyczne produkty w proszku dobrej jakości oraz w dużych ilościach. To istotne szczególnie w okresie epidemii.

Działalność gospodarczą za rok 2019 Spółdzielnia zamknęła dodatnim wynikiem finansowym. Wartość sprzedaży wyrobów i towarów SM Mlekpol wyniosła w raportowanym okresie ponad 4,3 miliarda zł, z czego 711 milionów pochodziło ze sprzedaży poza granice Polski.

- W ciągu czterech dekad Mlekpol stał się jedną z największych spółdzielni mleczarskich w naszym kraju, dlatego możemy być dumni i cieszyć się z tego sukcesu oraz wyjątkowego jubileuszu – mówi Edmund Borawski, Prezes SM Mlekpol. – Pragnę podziękować wszystkim producentom mleka za osiągnięcia w zakresie jakości i wzrostu ilości skupionego surowca, który pozwala na produkowanie wyrobów o najwyższych standardach światowych. Przewodniczącym i członkom Rad Nadzorczych, zarówno aktualnym jak i niepełniącym już swoich funkcji, dziękuję za wspólną pracę na rzecz rozwoju Mlekpolu. Niejednokrotnie podejmowane decyzje w sprawie połączeń z innymi podmiotami były trudne i obarczone ryzykiem, ale wspólna ciężka praca pozwoliła zbudować stabilne przedsiębiorstwo służące swoim członkom. Duże słowa uznania należy wyrazić wobec kadry kierowniczej i pracowników, ponieważ zdobytą nowoczesną wiedzę techniczną i technologiczną przełożyli na rozwój produktów najwyższej jakości znanych i cenionych nie tylko na rynku krajowym, ale również zagranicznym – mówił prezes Borawski.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie to jeden z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce oraz jeden z dwudziestu największych przetwórców mleka w Europie. SM Mlekpol w swojej ofercie posiada: mleko pasteryzowane i UHT, śmietany i śmietanki, napoje fermentowane, masło, twarogi, serki wiejskie i śmietankowe oraz sery żółte. Flagowymi markami są: Łaciate, Maślanka Mrągowska, Milko, Mazurski Smak, Rolmlecz, Białe. Ponad 30 proc. wyrobów Spółdzielni jest eksportowanych do krajów Azji, Ameryki Południowej, Europy i krajów Dalekiego Wschodu.