Marka, pod jaką sprzedajemy nasze produkty do różnych krajów, zależy od lokalnej specyfiki. W jednych sprzedajemy pod marką Mlekpolu, a w innych pod lokalnymi brandami - mówiła Małgorzata Cebelińska, członek zarządu SM Mlekpol podczas webinaru pt. Eksport żywności. Gdzie szukać szans, aby w przyszłości podtrzymać wysoką dynamikę rozwoju?.

Polityka marek zależy od kraju, do którego eksportujemy - mówi Małgorzata Cebelińska.

Łaciate w Chinach

Małgorzata Cebelińska zauważyła, iż są społeczeństwa, które mają zaufanie do marek importerów. Chiny są tego dobrym przykładem, gdyż po kilku aferach z rodzimym mlekiem, Chińczycy nie mają zaufania do krajowych produktów mlecznych.

Chińczycy chętnie i dużo podróżują, wówczas poznają inne marki i produkty. Widzimy, że znają markę Łaciate i mają do niej zaufanie. Dodatkowo zainwestowaliśmy w promocję tej marki w Chinach, co dało dobre rezultaty. Obecnie Łaciate jest rozpoznawalną i uznaną marką w Państwie Środka - ocenia Cebelińska.

Angielskojęzyczne marki eksportowe na rynku mleczarskim

Nie na wszystkich rynkach jednak jest tak samo. Małgorzata Cebelińska zwraca uwagę, że język polski jest trudny i mało zrozumiany na świecie, więc Mlekpol zdecydował się powołać do życia dwie zupełnie nowe marki eksportowe, które są angielskojęzyczne. Są one z powodzeniem sprzedawane na wielu rynkach.

- Mamy również doświadczenie z jeszcze innych państw, gdzie aby sprzedać cokolwiek, produkt musi mieć lokalną markę - dodaje.

Eksport mleka UHT a "temperatura pokojowa"

Bardzo ważne jest gruntowne zbadanie rynku, poznanie go i zrozumienie, a następnie dostosowanie się do niego i do oczekiwań finalnych odbiorców. Interesującym przykładem jest pojęcie temperatury pokojowej.

W Europie wynosi ona około 20 st.C i nasze produkty są do niej dostosowane. Jednak w krajach dalekiej Azji Południo-Wschodniej, temperatura pokojowa wynosi nawet 40 st.C. Musieliśmy zainwestować w nowoczesne technologie, aby być w stanie wyprodukować mleko UHT, które będzie mogło wstrzymać tak wysoką temperaturę pokojową - mówi Małgorzata Cebelińska.

