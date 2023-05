Klasyczny ayran to tylko trzy składniki: jogurt, woda i sól.

Ayran od SM Mlekpol powstaje z polskiego mleka i nie zawiera żadnych zbędnych dodatków czy konserwantów. Można go traktować jako samodzielną, niskokaloryczną „przekąskę” – w domu, w pracy czy w podróży – lub jako dodatek do wielu dań: kebabu, potraw z grilla, placków ziemniaczanych, pierogów, sałatek bądź pieczywa.

– Ayran to nasza odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy wciąż poszukują nowych smaków i chętnie czerpią z kulinarnej tradycji różnych krajów czy narodów. Wprowadzenie go na rynek wpisuje się także w strategię promocji fermentowanych napojów mlecznych – Mlekpol szerzy świadomość na temat korzyści płynących z sięgania po tego typu produkty i wskazuje, jak w prosty sposób można je włączyć do codziennej diety

– tłumaczy Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu SM Mlekpol.