Mlekpol wspiera obchody Światowego Dnia Mleka w Grajewie

Już 5 czerwca na terenie Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie odbędą się otwarte obchody Światowego Dnia Mleka. W świętowanie tego ważnego dnia włącza się również Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol.

Celem corocznej inicjatywy jest propagowanie i przybliżanie dziedzictwa polskiej branży mleczarskiej oraz budowanie świadomości nt. korzyści płynących ze spożywania produktów nabiałowych. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do najmłodszych, którzy mogą uczestniczyć w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów m.in. wytwarzaniu sera czy pokazie przygotowywania sękacza oraz mają szansę wziąć udział w zabawach i konkursach.

Misja edukowania młodego pokolenia, kształtowanie zdrowego trybu życia oraz właściwych nawyków żywieniowych to istotne elementy budujące codzienną pracę Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol.



- Nasza Spółdzielnia od wielu lat aktywnie angażuje się w inicjatywy, które pozwalają budować świadomość Polaków nt. walorów włączenia do codziennej diety wartościowych produktów nabiałowych. Dlatego naturalnie zaangażowaliśmy się w obchody tego dnia organizowane przez Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie i wspieramy Światowy Dzień Mleka. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Grajewa i okolic do uczestnictwa w tym wydarzeniu. To doskonała możliwość, aby aktywnie i twórczo spędzić wolny czas oraz wypróbować wysokiej jakości produktów mleczarskich - mówi Dorota Grabowska, Kierownik Marketingu SM Mlekpol.

W ramach wsparcia Światowego Dnia Mleka Spółdzielnia Mleczarka Mlekpol przekaże produkty nabiałowe, które zostaną rozdane uczestnikom wydarzenia oraz nagrodzonym w konkursach przygotowanych przez organizatora.

Wydarzenie odbędzie się 5 czerwca w godz. 11-14 przed siedzibą Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleczarstwa przy ul. Konstytucji 3 Maja 36 w Grajewie.