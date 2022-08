Mlekpol wśród najlepszych Spółdzielni Mleczarskich w Polsce

Autor: portalspożywczy.pl/PR

Data: 30-08-2022, 14:23

SM Mlekpol, jeden z największych producentów przetworów mleczarskich w Polsce, zajęła 2. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mleczarskich. To kolejne wyróżnienie dla grajewskiej Spółdzielni, która od kilku lat regularnie znajduje się w czołówce zestawienia.

Polskie mleczarstwo skutecznie konkuruje z zachodnimi koncernami

Sektor mleczarski jest jedną z nielicznych branż, w których polscy, rodzimi producenci z powodzeniem konkurują z zachodnimi koncernami. Niestety, wciąż niewiele osób wie, jak ogromny wysiłek wkładają oni w swoją codzienną pracę oraz utrzymanie wysokiej jakości wyrobów trafiających na rynek. Dlatego głównym celem rankingu jest wyróżnienie czołowych przedstawicieli polskiej spółdzielczości mleczarskiej oraz budowanie społecznej świadomości nt. roli branży w umacnianiu pozycji gospodarczej naszego kraju. Już po raz kolejny w zestawieniu znalazła się Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, która w tegorocznej klasyfikacji zajęła zaszczytne 2. miejsce.

Ogólnopolski Ranking Najlepszych Spółdzielni Mleczarskich to bardzo ważne zestawienie, ponieważ uczestniczą w nim wszyscy przedstawiciele sektora mleczarskiego w Polsce. Ocenie poddawanych jest wiele czynników, wśród których wymienić należy nie tylko dane finansowe, ale również prowadzone inwestycje, wpływ funkcjonowania zakładów na lokalną społeczność, otrzymane nagrody czy wprowadzenie na rynek nowych produktów. Dlatego znalezienie się wśród najlepszych podmiotów mleczarskich jest dla nas dużym wyróżnieniem, ale także motywacją i zobowiązaniem do dalszej pracy. To szczególnie ważne w obecnej sytuacji, gdy nasza branża mierzy się z kolejnymi wyzwaniami, związanymi m.in. z galopującą inflacją i rosnącymi kosztami produkcji. Dlatego utrzymanie wysokiej pozycji w rankingu nie byłoby możliwe bez zaangażowania dostawców i pracowników SM Mlekpol. Chciałbym podziękować im za codzienny trud w budowaniu siły Spółdzielni na polskim rynku. Słowa uznania i podziękowania pragnę przekazać także lojalnym konsumentom produktów pod markami Łaciate, Mazurski Smak, Maślanka Mrągowska itp. – komentuje Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol.

Mlekpol przerabia dziennie 5,5 milionów litrów mleka

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie od wielu lat jest niekwestionowanym liderem rodzimego mleczarstwa oraz jednym z dwudziestu największych przetwórców w Europie. W 2021 r. Mlekpol przekroczył pułap 2 miliardów litrów skupionego mleka. To ponad 5,5 milionów litrów pozyskanych dziennie od ok. 8500 producentów – członków Spółdzielni. Produkty Mlekpolu powstają w 13 nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych w: Grajewie, Zambrowie, Mrągowie, Kolnie, Sejnach, Bydgoszczy, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, Radomiu, Zwoleniu, Gorzowie Wielkopolskim i Suwałkach. SM Mlekpol oferuje konsumentom szeroki asortyment produktów mleczarskich, do których należą m.in. marki: Łaciate, Milko, Maślanka Mrągowska, Mazurski Smak i Rolmlecz.