Mlekpol wyeksportował produkty do Niemiec za 100 mln zł

Zauważa, że mimo nietypowej sytuacji i chwilowych problemów wywołanych wybuchem pandemii, Mlekpol nie odnotowuje spadku wartości sprzedaży naszych produktów do Niemiec. - Na podstawie aktualnych danych oraz planowanych aktywności oceniamy, że 2020 r. przyniesie dalszy wzrost obrotów z tym krajem - dodaje.

- Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację oceniamy, że kolejne miesiące będą wzrostowe pod względem sprzedaży do Niemiec. Sezonowe zakupy zwłaszcza w obrębie food service opóźniły się ale wygląda, że będą one po prostu przesunięte w czasie. Natomiast biorąc pod uwagę sprzedaż detaliczną to w ostatnim czasie zaobserwowaliśmy wyraźną tendencję wzrostową. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zakupy produktów o długim terminie przydatności do spożycia takie jak masło, sery, mleko oraz śmietanki UHT - mówi Tomasz Trzaska.