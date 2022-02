Mlekpol wystawia się na targach Gulfood 2022 w Dubaju

W dniach 13-17 lutego odbywa się kolejna edycja targów Gulfood w Dubaju – największe międzynarodowe wydarzenie skierowane do branży spożywczej. W tym roku do udziału w targach zgłosiło się ponad 5000 firm, reprezentujących łącznie niemal 200 krajów w Europie, Afryce, obu Amerykach i Azji. W wydarzeniu biorą również udział przedstawiciele polskich producentów żywności, wśród których znajduje się Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol. Stoisko Spółdzielni jest zlokalizowane w hali 2, przeznaczonej dla branży mleczarskiej całego świata.

Targi Gulfood to doskonała okazja do zaprezentowania oferty produktowej Spółdzielni potencjalnym klientom – handlowcom i konsumentom oraz innym przedstawicielom branży spożywczej. Pandemia na długi czas zahamowała możliwość bezpośrednich spotkań i rozmów biznesowych, dlatego cieszymy się, że mimo wciąż obowiązujących obostrzeń sanitarnych, mamy możliwość uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Dyskusje branżowe to również wymiana doświadczeń związanych m.in. z funkcjonowaniem firm w covidowej rzeczywistości oraz możliwość poznania nowych kierunków i trendów, które są widoczne na rynku i w zachowaniach konsumentów w różnych krajach na świecie – komentuje Tomasz Trzaska, kierownik Działu Handlu Zagranicznego SM Mlekpol.

Nic nie zastąpi spotkań na żywo

- Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się wiele firm, wśród których znajdują się czołowi producenci w Europie i na świecie oraz przedsiębiorcy rozpoczynający dopiero swoją działalność eksportową. Różnorodność uczestników i produktów to jeden z wyróżników targów Gulfood. Spotkania wystawców i odwiedzających inspirują nas i pokazują możliwe kierunki przyszłych działań. To niepowtarzalna okazja do dyskusji nt. światowego rynku oraz pozyskania kontaktów handlowych. Celem SM Mlekpol jest dalszy rozwój w Polsce i poza granicami naszego kraju, a udział w targach zagranicznych to ważny krok w tym kierunku – komentuje Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol.

Prezentacja stoiska firmowego to tylko jeden z punktów wydarzenia, które czekają na uczestników Gulfood Dubai 2022. Program targów uzupełniają liczne prelekcje, dyskusje i inne wydarzenia towarzyszące. Nowością w tegorocznej edycji są również warsztaty kulinarne prowadzone przez wielokrotnie nagradzanych szefów kuchni oraz dziennikarzy kulinarnych.