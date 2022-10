W dniach 15–19 października odbywa się kolejna edycja targów SIAL, czyli jednego z najważniejszych wydarzeń dla przemysłu spożywczego w Europie. Po pandemicznej przerwie event powraca do Paryża, zamieniając na pięć dni stolicę Francji w centrum rozmów o trendach i innowacjach dotyczących rynku żywności. Każda edycja przyciąga ponad 300 000 odwiedzających, nie tylko z Europy, ale też z Azji czy Afryki. W wydarzeniu biorą również udział przedstawiciele polskich producentów, wśród których nie mogło zabraknąć rodzimego lidera w dziedzinie mleczarstwa – Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol.

Mlekpol wystawiał się na targach SIAL /fot. Sial Paris

SIAL jest szansą na nawiązanie nowych kontaktów

Udział w międzynarodowych targach spożywczych to dla czołowych producentów żywności obowiązkowy punkt na liście najważniejszych wydarzeń. Tegoroczny event w Paryżu jest miejscem spotkań i rozmów o biznesie oraz o aktualnych trendach. To także szansa nawiązywania i wzmacniania kontaktów handlowych, szczególnie ważna dla czołowych polskich eksporterów, do których należy SM Mlekpol. Produkty Spółdzielni są dobrze znane na całym świecie i eksportowane już do ponad 100 krajów, a najpopularniejsza polska marka mleka Łaciate dociera aż na 6 kontynentów. Jednakże dzięki targom możliwe jest zaprezentowanie oferty handlowej także potencjalnie nowym dystrybutorom.

Targi SIAL są kluczową impreza targową

Targi SIAL to jedno z kluczowych wydarzeń, wpisujące się w strategię rozwoju Spółdzielni. Przez kilka dni Mlekpol ma okazję prezentować ofertę produktową potencjalnym klientom – zarówno handlowcom, jak i konsumentom. 2022 rok pozwolił firmie powrócić do udziału w wydarzeniach, jakie przez kilkanaście miesięcy nie mogły się odbywać ze względu na pandemię. Teraz przedstawiciele Mlekpolu ponownie spotykają się w Paryżu z innymi przedsiębiorcami.

W tym roku w roli wystawców na targach SIAL pojawiło się ponad 7000 firm z Europy i pozostałych kontynentów. Stoisko SM Mlekpol znajduje się w hali nr 7, E260.

Mlekpol eksportuje 30 proc. swojej produkcji

Priorytetem Mlekpolu niezmiennie jest dalszy rozwój, ponieważ silna i prężnie działająca Spółdzielnia to gwarancja zabezpieczenia interesów dostawców, którzy ją tworzą. Dlatego w strategii firmy nacisk kładzie się nie tylko na produkcję przeznaczoną na rodzimy rynek, ale też na eksport. 30 procent wyrobów Mlekpolu trafia zagranicę – do Czech, Włoch, Niemiec, krajów bałtyckich, ale też do państw afrykańskich czy azjatyckich. Z tego powodu tak istotna jest znajomość potrzeb i trendów, jakie panują w innych częściach świata.

Mlekpol realizuje wiele projektów, uwzględniających szczególne preferencje klientów. Spółdzielnia stworzyła międzynarodowe marki, jak Milcasa i Happy Barn.

