Podkreśla, że eksport wiąże się z ryzykiem - zarówno pandemia, jak i wojna na ukrainie, zerwane łańcuchy dostaw pokazały jak trudno jest współpracować z dalszymi rynkami, gdzie eksport bywa wstrzymany przez decyzje polityczne.

Dlatego Mlekpol wprowadza politykę dywersyfikacji kierunków sprzedaży - eksponuje na wszystkie kontynenty, ale też do różnych segmentów - sprzedaje do B2B, do HoReCa, do sprzedaży detalicznej - takie podejście pozwala jak najmniej odczuć różne zawirowania

- uważa wiceprezes SM Mlekpol