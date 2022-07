Mlekpol: Za nami trudne pierwsze półrocze

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 19-07-2022, 11:23

Pierwsze półrocze 2022 r. to bardzo trudny i wymagający okres dla całego sektora mleczarskiego, również Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol - mówi Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol.

Poważne wyzwania pierwszego półrocza

Zdaniem prezesa, jeszcze do niedawna głównym problemem były ograniczenia gospodarcze, związane z pandemią. Doprowadziło to do zaburzeń w łańcuchach dostaw, lawinowo rosnących cen surowców i materiałów do produkcji, a także galopującej inflacji.

Kiedy wydawało się, że część tych problemów mamy już za sobą, w Ukrainie wybuchła wojna, która tylko pogłębiła trudności. Podobnie, jak wiele innych podmiotów gospodarczych, firm i instytucji, również nasza Spółdzielnia aktywnie zaangażowała się w pomoc uchodźcom z kraju naszych wschodnich sąsiadów – dostawcy zrzeszeni w SM Mlekpol przekazali na ten cel ponad 300 tys. złotych - mówi Edmund Borawski.

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego

Prezes Mlekopolu podkreśla, że w obliczu wojny na producentach żywności, również z sektora mleczarskiego, spoczęła szczególna odpowiedzialność za zapewnienie polskim konsumentom bezpieczeństwa żywnościowego.

Drugim ważnym obszarem jest zagwarantowanie naszym dostawcom sprzedaży surowca. Ceny mleka oferowane naszym rolnikom należą do najwyższych w kraju i są znacząco wyższe niż średnia cena skupu mleka w Polsce. Dzięki temu spełniamy dwa kluczowe cele – rolnicy otrzymują wynagrodzenie adekwatne do potrzeb funkcjonowania gospodarstw, a nasza Spółdzielnia zachowuje rentowność funkcjonowania. Wciąż jednak musimy obserwować trendy rynkowe, sytuację na Ukrainie, inflację i zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą, aby na bieżąco reagować na pojawiające się przeciwności - mówi Edmund Borawski

Dodaje, że przed Mlekpolem do wykonania ciężka praca, ale jest przekonany, że wspólnie z pomocą dostawców i pracowników SM Mlekpol, firma ponownie zakończy kolejny rok pozytywnym wynikiem finansowym.