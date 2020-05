Mlekpol zatrudnił nową agencję PR

Strategię komunikacji po stronie Mlekpol realizują Małgorzata Cebelińska Dyrektor Handlu i Dorota Grabowska Marketing Manager. Za działania strategiczne 38 Content Communication odpowiadają Katarzyna Życińska (CEO) oraz Martyna Solińska (Corporate PR & Strategy Director), a działaniami korporacyjnymi zajmują się Justyna Giers (PR Manager), Marcin Ścigała (Senior Consultant) oraz Nikodem Chudzik (Consultant).

PR produktowy tworzą dwa zespoły – pierwszy z nich prowadzony przez Agnieszkę Cieślarek (PR Manager) ze wsparciem Alicji Kosmalskiej (Senior Consultant), oraz drugi team, którego liderem będzie Aleksandra Trzcińska (PR Manager) ze wsparciem Moniki Majewskiej (PR Consultant).

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol to największy producent mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce. Należą do niej takie marki jak: Łaciate, Milko, Mazurski Smak, Maślanka Mrągowska, Rolmlecz, Białe, Mleko Zambrowskie, MiLate, Happy Barn, Milcasa. Od lat niekwestionowany lider rodzimego mleczarstwa oraz jeden z dwudziestu największych przetwórców mleka w Europie. Jako pierwszy podmiot skupowy w Polsce SM Mlekpol przekroczyła granicę 1,93 mld litrów skupionego mleka rocznie - to ponad 5 milionów litrów mleka dziennie, od 9000 producentów, członków Spółdzielni. Produkty Mlekpolu powstają w 13 nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych.